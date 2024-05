След дълга операция: Животът на Роберт Фицо е вън от опасност

С ловашкият премиер Роберт Фицо, който при опит за убийство в сряда беше тежко ранен, дойде в съзнание след операция, продължила няколко часа, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Животът му към момента вече е вън от опасност, съобщи вицепремиерът на страната пред BBC.

1. Slovakia's PM Robert Fico, 59, is in stable condition in hospital, after he was shot 5 times in an attempted assassination in north-east of Bratislava.



"He's not in a life-threatening situation at this moment," Deputy Prime Minister Tomas Taraba told the BBC's Newshour. pic.twitter.com/NTSgu3O1Ud