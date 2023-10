След атаките на "Хамас": Близо 500 000 израелци са евакуирани

П очти 500 000 израелци са били разселени в страната си след атаките на "Хамас" на 7 октомври, съобщи на пресконференция говорителят на израелската армия, цитиран от Франс прес.

"Около половин милион израелци са били разселени" в границите на Израел. "Съгласно правителствените директиви ние евакуирахме целия Южен Израел, всички населени места в близост до ивицата Газа ... Същото направихме и на север, където 20 населени места в близост до границата с Ливан бяха евакуирани", каза говорителят.

#FPWorld: Around 500,000 #Israelis have been evacuated and displaced in the 10 days since #Hamas unleashed the bloodiest attack in the country’s history, the #Israeli military said Tuesday.https://t.co/Kd3D5E0KKi