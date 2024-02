След 6 години в неизвестност: Намериха бетонирани останки на дете в склад в САЩ

О станки от дете са открити в бетон в складово помещение, докато полицията в САЩ продължава да търси следи от две деца, изчезнали през 2018 г.

Служителите в Пуебло, Колорадо, откриват останките на 10 януари, когато помещението се разчиства, след като не е платен наемът.

Сержант Франклин Ортега посочва, че останките са намерени в метален контейнер, пълен с втвърден бетон.

Child's body found encased in concrete as police search for two kids missing since 2018



Read more:https://t.co/aC6uuGN6nb