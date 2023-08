След 16 години: Идентифицираха останките на жена

П реди 16 години властите на Флорида откриват останките на жена, погребана в плитък гроб в гориста местност.

Според разследващите тялото е на жена, за чието изчезване дори не е съобщено.

На 6 февруари 2007 г. властите за първи път откриват останки на жена, "погребана в плитък гроб в гориста местност" в Сарасота, Флорида. Едва сега е установено, че тези останки принадлежат на 39-годишната Джеана. За това съобщиха от шерифския офис на окръг Сарасота.

Случаят с изчезналата жена, започва да се разплита през ноември 2022 г., когато разследващите, използват съвременния напредък в ДНК тестовете, за да идентифицират намерените преди 16 години останки, съобщи Mirror.

SCSO has identified female skeletal remains that were found in 2007. Today, the sheriff’s office is seeking information from anyone familiar with the victim, Jeana Burrus, or her husband, James Burrus.



Click link for news release: https://t.co/0nE1NrAYU3 pic.twitter.com/53LHtoh1yM