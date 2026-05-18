Любопитно

Пищна сватба: 16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри се омъжи в рокля с 15-метров шлейф

Най-голямата дъщеря на боксовата легенда Тайсън Фюри, Венецуела, каза „Да“ на годеника си Ноа Прайс. Пищната церемония на остров Ман събра куп знаменитости, 18 шаферки, екип на Netflix и завърши с екстравагантно парти въпреки дъждовното време

18 май 2026, 10:50
Източник: Getty Images

16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри, Венецуела, се омъжи за годеника си Ноа Прайс на пищна сватба в събота. Младоженците, които са заедно от малко повече от година, си размениха нежна целувка, след като си казаха „Да“ във викторианския кралски параклис „Сейнт Джонс“ на остров Ман, пише Daily Mail.

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Венецуела зашемети присъстващите с дантелена сватбена рокля с внушителен 15-метров шлейф. Както беше обещала по-рано, под тоалета тя носеше бели обувки тип „Крокс“, съчетани с черни слънчеви очила. Дъщерята на Тайсън и Парис Фюри не свали усмивката от лицето си, докато напускаше църквата ръка за ръка с новия си 19-годишен съпруг.

Булката беше придружена от цели 18 шаферки. Сред тях бяха 13 деца, включително по-малките ѝ сестри Валенсия (на 8 години) и Атина (на 3 години), бебето Бамби, четири братовчедки на Ноа, както и пет пораснали шаферки.

След като изпрати най-голямата си дъщеря до олтара, емоционалният Тайсън Фюри сподели пред „Дейли Мейл“:

„Беше красиво. Тя вече не е Фюри.“

Напълно невъзмутим от ръмящия дъжд, боксьорът се пошегува: „Ако искахме слънце, трябваше да отидем в Испания.“

По-късно по време на тържеството, след празничния обяд, Венецуела откри дансинга с баща си под звуците на вечния хит на Motown „My Guy“. Бели завеси блокираха гледката отвън, за да осигурят пълно уединение на гостите в залата на партера.

„Това беше моето бебе. Човек не го осъзнава навреме, родители. Тя беше с мен през целия ми живот“, сподели по-късно развълнуваният баща.

Булката пристигна с модно закъснение от половин час за церемонията, насрочена за 13:30 ч. Тя слезе от ретро автомобил, придружена от гордите си родители Тайсън и Парис. Вместо традиционния букет, при пристигането си в църквата Венецуела държеше в ръка мобилния си телефон.

Легендата в тежка категория беше облечен в черен смокинг и слънчеви очила, като не спираше да се усмихва и да маха на събралата се публика. Когато 15-метровият шлейф беше разстлан върху синия килим, Тайсън се пошегува с блясък в очите: „По дяволите, Парис, изобщо не излъга, когато каза 15 метра!“.

Сред звездните гости беше и бременната инфлуенсърка Моли-Мей Хейг, която изглеждаше зашеметяващо в черен панталон. Тя беше придружена от дъщеря си Бамби, която влезе в ролята на шаферка. Двете долетяха по-рано същия ден с частен самолет от Манчестър и по план не останаха за вечерното парти.

На сватбата обаче изглежда липсваше дядото на булката – Джон Фюри. По-рано през седмицата той публично изрази притеснението си относно крехката възраст, на която внучка му пристъпва към венчило.

Младоженецът Ноа пристигна в бял смокинг, черни панталони и слънчеви очила малко преди 13:00 ч., придружен от своите шафери. Той беше посрещнат с одобрителни възгласи от местните жители, докато асистент с чадър го пазеше от капризите на времето.

Въпреки постоянния дъжд, който заваля още в 11:00 ч., ентусиазмът на тълпата пред храма не секна. Охранителите подсигуриха пристигането на гостите по 9-метровия син килим.

На приема присъстващите се насладиха на изискано тристепенно меню: зеленчукова супа за предястие, последвана от традиционно говеждо контрафиле от остров Ман, йоркширски пудинг, печени картофи в патешка мазнина, картофено пюре и зеленчуци. За десерт беше сервирано шоколадово брауни с ванилов сладолед.

Малко преди 19:30 ч. облаците се разпръснаха и слънцето най-накрая се показа. Младоженците излязоха за първия си сватбен танц под звуците на хита „Mysterious Girl“, изпълнен на живо от самия Питър Андре.

Празничната атмосфера беше допълнена от богата украса със сини хортензии и жълти рози. На място присъстваха и екипи на Netflix, които заснеха подготовката за събитието като част от риалити поредицата „У дома с Фюри“ (At Home with the Furys).

Сватбата обаче изненада туристите на острова. Почиващи останаха разочаровани, след като целта на пътуването им – историческата църква – се оказа затворена с табела: „Съжаляваме, църквата е затворена днес“. Някои от тях дори признаха, че не знаят кои са младоженците. „Чувал съм за Майк Тайсън, но не и за Тайсън Фюри“, пошегува се един от туристите.

Подготовката за големия ден е започнала в ранни зори – още в 4:00 сутринта Венецуела и майка ѝ Парис са посрещнали екипа от гримьори и фризьори. Булката сподели забавни кадри в TikTok по пижама с надпис „Мисис Прайс“ и ролки в косата.

Младата тийнейджърка напълно следва стъпките на родителите си – Парис е била на 19, а Тайсън на 21 години, когато сключват брак.

Църковната служба беше отслужена от преподобната Джоана Фишър в историческия параклис, където според историците е имало храм още преди 1000 години. Самото парти се пренесе в луксозния четиризвезден хотел „Comis“, където 150-те гости се насладиха на меню на стойност 200 паунда на човек. Наемът на балната зала „Snaefell“, откриваща панорамна гледка към планините, възлиза на 1500 паунда.

Празненството обаче се застъпи с ралито на „Porsche Club of Great Britain“, което събра над 100 фенове на бързите коли в същия хотел. „На закуска цареше организиран хаос. Сега разбрахме, че и дъщерята на Тайсън Фюри вдига сватба тук, така че не знаем колко шумно ще стане тепърва“, коментира един от гостите на автомобилното изложение.

Венецуела и Ноа пазеха връзката си в тайна, преди да споделят първите си общи снимки в социалните мрежи броени месеци преди годежа. Ноа, който е боксьор аматьор, поиска ръката на любимата си на партито за нейния 16-и рожден ден, след точно една година споделена любов.

