България

Комисията по енергетика забрани на ресорния министър да преструктурира дружества на БЕХ

Синдикатите предупредиха за рискове, а министърът за възможна загуба на средства по ПВУ

19 март 2026, 15:01
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П арламентарната Комисия по енергетика прие единодушно на извънредно заседание проект на решение, с който забранява на министъра на енергетиката да извършва промяна в структурата на дружества, включени в капитала на „Българския енергиен холдинг“, предава NOVA.

В проекта на решението е посочено, че министърът на енергетиката в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на БЕХ, не бива да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталовата структура на дружеството. В това се включва отделяне, вливане, разделяне, продажба на дялове или акции, апортни вноски и други форми на разпореждане. 

Повод за разглеждането на темата стана писмо от синдикалната организация в ТЕЦ „Марица Изток 2“. В него се настоява Народното събрание спешно да приеме решение, с което да забрани на служебното правителство да предприема каквито и да било структурни реформи в енергийния сектор, и по-специално - извеждането на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ от структурата на БЕХ. По-рано днес по темата бяха изслушани представители на синдикатите и служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в рамките на друго парламентарно заседание.

От КНСБ и КТ „Подкрепа“ заявиха категорично, че подобна стъпка крие сериозни рискове за стабилността на енергийната система и може да доведе до нейното преждевременно отслабване или дори срив.

От своя страна служебният енергиен министър подчерта, че евентуално преструктуриране на холдинга трябва да бъде внимателно анализирано и подкрепено със стабилен финансов план. Освен това предупреди, че ако парламентът блокира процеса, съществува риск България да не получи средства по четвъртото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост.

Източник: NOVA    
Парламентарна комисия по енергетика Министър на енергетиката Структурни промени Синдикати Енергиен сектор План за възстановяване и устойчивост Служебно правителство Енергийна стабилност Български енергиен холдинг
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

