Правителството даде дерогация за износ за Русия на части за АЕЦ „Козлодуй“

М инистерският съвет предостави индивидуално изключение (дерогация) на „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД от ограниченията на Европейския съюз за доставки за Русия, за да може дружеството да достави на „Росатом Сервис“ АД в Русия изделия, предназначени за влагане в контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от правителствената пресслужба.

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С предоставената дерогация „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД ще може да достави на „Росатом Сервис“ АД в Русия 288 броя заварени шестоъгълни тръби от неръждаема стомана, както и три броя образци (пробни тела) от неръждаема стомана.

Образците са предназначени за провеждане на задължителните изпитвания на механичните свойства на метала, използван при производството на тръбите.

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Изделията са предназначени за влагане в контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво за нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Според решението на Министерския съвет доставката е пряко свързана с осигуряването на безопасната експлоатация и нормалното функциониране на електроцентралата.