Ситуацията се нажежава: Русия с нови обвинения към НАТО

П редседателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин обвини днес НАТО, че участва във военните действия в Украйна, като намекна, че алиансът играе роля при взимането на военни решения, предаде Ройтерс.

Володин отправи обвиненията си ден, след като руският президент Владимир Путин предупреди, че Западът ще влезе в директен сблъсък с Русия, ако позволи на Украйна да нанася удари по руската територия с оръжия с голям обсег западно производство. Руският държавен глава каза, че даването на подобно разрешение ще промени естеството на конфликта.

Ескалация на риториката след заплахата на Путин за война с НАТО

Володин, който не представи доказателства за твърденията си, каза, че НАТО помага на Украйна при избора кои руски градове да атакува и при планирането на конкретни военни операции, и че дава нареждания на Киев какво да прави.

"САЩ, Германия, Великобритания и Франция обсъждат възможността Украйна да нанася удари с оръжия с голям обсег по територията на нашата страна. Това не е нищо по-различно от опит да бъде скрито тяхното директно участие във военните действия", написа Володин в комуникационното приложение "Телеграм".

"Всъщност САЩ и съюзниците им се опитват да си дадат сами на себе си разрешение да извършват агресия с ракети срещу Русия", заяви председателят на Държавната дума.

Володин каза още, че освен съветници и инструктори от НАТО, в Украйна действат още наемници и има цели бойни единици, въоръжени с предоставени от НАТО оръжия.

