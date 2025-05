Силно земетресение в Егейско море

З еметресение с магнитуд 4,5 е станало в 3.23 ч. днес в Егейско море край гръцкия остров Евия, съобщи Атинският институт по геодинамика, цитиран от електронното издание на в. "Катимерини".

По данни на института трусът е станал на дълбочина 16,9 км. Той е бил усетен и в района на Атина. Към момента няма съобщения за нанесени щети.

Последващ трус с магнитуд 3,6 е регистриран 20 минути по-късно.

🚨4.5 Quake 31 km North of Chalkida, Euboea, Central Greece, Greece, May 19, 2025 02:23 am (Athens Time)



🎯Africa Roll #6 and Mediterranean Floor Drop #7. pic.twitter.com/5rt3QQmP3H