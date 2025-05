Концерт на Metallica предизвика слабо земетресение

К онцерт на Metallica бе толкова мощен, че легендарната метъл група буквално предизвика земетресение.

Със светкавично бързите си рифове, които положиха основите на траш метъла, Metallica се утвърди като една от най-успешните банди в историята на музиката. А сега членовете ѝ могат да се похвалят, че тези рифове са предизвикали и реални сеизмични трептения.

Групата, която наскоро привлече внимание и с участието си в последния сезон на Stranger Things, разлюля земята по време на концерт във Virginia Tech в сряда, 7 май, според ABC 13 News. Събитието се състоя на стадион „Лейн“ в Блексбърг, Вирджиния, като част от световното турне M72. Развълнуваните фенове създадоха такива вибрации, че те бяха отчетени от сеизмограф, разположен на около миля разстояние в сеизмологичната обсерватория на Технологичния университет на Вирджиния.

По думите на д-р Мартин Чапман, професор по геофизика във Virginia Tech, вибрациите, подобни на леко земетресение, били отчетени малко след началото на песента „Enter Sandman“ от 1991 г.

Чапман обяснява, че показанията от сеизмографа са достатъчно ясни, за да се разграничат два отделни момента, в които публиката предизвикала значителни трусове. Първият бил още в началото на концерта – около момента, в който прозвучал анонсът за хита. Групата обаче задържала най-голямото вълнение за биса, когато най-сетне изсвирила емблематичното парче от The Black Album, и тогава се появила втората, още по-силна вълна от вибрации.

Феновете очевидно са скачали, тропали и танцували с пълна сила. Според Чапман, засечените трептения са били "вероятно четири до пет пъти по-силни от това, което обикновено регистрираме по време на футболен мач".

Той добавя, че силата на вибрациите зависи от броя на присъстващите, а в случая на концерта на Metallica в сряда, публиката от над 65 000 души със сигурност е била достатъчно голяма, за да генерира сеизмично събитие.

„Това, което отчетохме снощи, беше много по-интензивно от вибрациите по време на футболен мач – Metallica наистина разтърси публиката“, подчерта Чапман пред местна радиостанция.

