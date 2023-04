Си Цзинпин проведе разговор с Володимир Зеленски

"Диалог и преговори са единственият изход от войната", заяви президентът на Китай Си Цзинпин по време на телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски, предадоха държавните медии. Това е първи разговор между лидерите, откакто Русия нахлу в Украйна.

„Проведох дълъг и съдържателен телефонен разговор с президента Си Цзинпин. Вярвам, че този разговор, както и назначаването на посланик на Украйна в Китай, ще дадат мощен тласък на развитието на двустранните ни отношения“, заяви Зеленски в Туитър.

