Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Г оворителка на Белия дом днес съобщи детайли около предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, предаде Ройтерс.

Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта. В четвъртък ще се състои церемонията по започване на визитата, а вечерта ще се проведе държавен прием в чест на госта от САЩ.

По думите на говорителката на Белия дом в петък ще има официален обяд пред отпътуването на Тръмп.

President Donald Trump is scheduled to meet with Xi Jinping next week to manage and improve the two countries' strategic relationships. What are Taiwan and other Indo-Pacific countries watching out for?



По време на визитата ще бъде обсъдено създаването на съвместен търговски съвет и съвет за инвестиции.

Китай и САЩ ще обсъдят аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката.

По думите на говорителката на Белия дом Тръмп планира да приеме китайския президент Си Цзинпин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година.

Ройтерс също така съобщи, че според високопоставен американски представител Тръмп и китайският президент вероятно ще обсъдят подкрепата на Китай за Иран и Русия.

Същият източник добавил пред агенцията, че Вашингтон има притеснения относно сигурността, свързана с изкуствения интелект и лидерите на САЩ и Китай може да обсъдят това по време на визитата на Тръмп в Китай.

Споразумението за редкоземни елементи между САЩ и Китай все още е в сила, а удължаването му ще бъде обявено в подходящ момент, заяви високопоставен американски представител пред журналисти, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се срещнат в Пекин на 14 и 15 май.