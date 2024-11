Швеция подготвя гражданите си война

Ш ведите по принцип не са известни с паниката или свръхреакцията си. Но много от тях се чувстват леко разтърсени, след като наскоро на изтривалката на вратата им е попаднала брошура с войник в камуфлажни дрехи, който държи картечница, а на заден план в небето се рее изтребител.

Правителствената брошура, озаглавена „В случай на криза или война“, беше изпратена до всяко шведско домакинство, тъй като заплахата от нападение от страна на Русия се засилва, предава The Guardian.

Брошурата сигнализира за началото на нова ера в страната с мрачно послание за заплахите от войни, природни бедствия и пандемии.

„Ако Швеция бъде нападната, всеки трябва да даде своя принос за защита на независимостта на Швеция - и на нашата демокрация. Ние изграждаме устойчивост всеки ден, заедно с нашите близки, колеги, приятели и съседи“, се казва в брошурата.

В продължение на повече от два века Швеция води политика на военно необвързване, но по-рано тази година страната се присъедини към НАТО и брошурата беше изготвена в отговор.

Брошурата е изготвен от Шведската агенция за граждански извънредни ситуации, която отговаря за въпросите, свързани с управлението на извънредни ситуации, обществената безопасност и гражданската защита. Много от 30-те страници съдържат практически съвети в случай на война или бедствие, включително контролен списък с неща, които трябва да имате у дома, като например питейна вода за седмица (три литра на човек на ден) в контейнери за съхранение, топли дрехи и одеяла, храна за хората и домашните любимци и радио, което не зависи от електрическата мрежа. Посочени са и местата, на които да потърсите убежище при въздушна атака, като мазета, подземни гаражи и метростанции, както и различните сирени, които ще показват степента на опасност.

Украинският генерал Валерий Залужни: Третата световна война вече започна

Но преди всичко, в него се казва на гражданите на Швеция да се подготвят за трудни времена.

Мрачното послание на брошурата зашемети някои от европейските ни съседи, където Швеция все още е известна най-вече с вековния си неутралитет и мир. Френското информационно списание Le Point постави новината за брошурата на челно място на уебсайта си, подчертавайки контраста между суровия ѝ език и запазения образ на Швеция като мирна страна, а британски таблоид твърдеше, че посланието на правителството - заедно с подобни инструкции как да се подготвим за извънредни ситуации, издадени наскоро от Норвегия и Финландия - е предизвикало „паника“ в цяла Европа, което е абсурдно преувеличение.

Latest news: In Sweden, we’ve been told to prepare for war. But will 21st-century citizens still rally for the common good? | Martin Gelin - Read here: https://t.co/lFMJpHKUVq #DailyNews #BreakingNews