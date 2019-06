О добрението към Борис Джонсън е претърпяло сериозен спад след бурна разправия с приятелката му, широко отразена от медиите, тъй като избирателите заявяват, че личният му живот има значение в надпреварата премиерския пост, пише The Independent, цитиран от "Фокус".

Предимството на досегашния любимец на избирателите от консерваторите е намаляло наполовина след инцидента в ранните часове на петък сутринта - и съперникът му Джереми Хънт взе преднина сред широката общественост.

Повече от половината от гласоподавателите заявиха, че личният живот на Джонсън е от значение за способността му да бъде министър-председател, а три четвърти - за характера на кандидата.

"Необичайно е да се види личният живот на един политик, който има такова ниво на изтъкнатост сред гласоподавателите“, каза Деймиън Лайонс Лоу, главен изпълнителен директор на проучването Survey.



Джонсън отказа да даде обяснение за шумовете и крясъците в апартамента, който той споделя с Кари Симондс, въпреки че това хвърля сянка върху неговата кандидатура за премиерския пост. Вместо това, Джонсън настояваше, че аудитория от членове на консерваторите искат да знаят "какви са моите планове за моята страна и за партията“.

"Не мисля, че искат да чуят за такива неща", заяви бившият външен министър в Бирмингам.

During his first public hustings, @BorisJohnson is asked why police were called to the home he shares with his girlfriend.



He says "I don't think they want to hear about that kind of thing" - which is met by an applause from the audience.



Latest here: https://t.co/Vip5jTAvzo pic.twitter.com/1WOaV1UoAZ