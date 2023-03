Повдигат обвинение срещу Доналд Тръмп, той реагира

Б ившият американски президент Доналд Тръмп беше призован да се яви пред прокурор във вторник, каза днес неговият адвокат пред Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва, след като съдебен състав обвини милиардера републиканец, че е купил мълчанието на порноактриса през 2016 г.

„Очакваме обвинителният акт да бъде прочетен във вторник“, каза в имейл адвокатката му Сюзaн Нешълис, без да дава повече подробности.

Повдигането на обвинения в престъпление на бивш американски вицепрезидент е безпрецедентен исторически факт.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny

Тръмп осъди в изявление „политическото преследване и намеса в президентските избори през 2024 г.“.

Тръмп обвини демократите, че са скалъпили обвинението за криминално престъпление - обвинявайки ги, че са "обсебени" от идеята "да бъдат Тръмп".

„Те направиха немислимото, те обвиниха напълно невинен човек и извършиха брутална намеса в изборите“, каза той в пространното изявление.

Изключително борбен, нюйоркският милиардер увери, че този „лов на вещици“ ще се обърне „с цялата си сила“ срещу президента демократ Джо Байдън“.

„Това е политическо преследване и намеса в избори, невиждани в историята“, увери бившият стопанин на Белия дом.

Бившият президент обвини "радикалните леви" демократи, че са "врагове на трудолюбивите мъже и жени в тази страна".

„Нашето движение и нашата партия – обединени и силни – първо ще победят прокурор Алвин Браг, след това Джо Байдън и ще изгоним всички тези продажни демократи от власт“, ​​обеща той.

BREAKING: Donald Trump’s lawyer says he has been indicted. The case involving payments made during his 2016 presidential campaign to silence claims of an extramarital sexual encounter is the first criminal case against a former U.S. president. https://t.co/hUZeBaaeDw