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Войната се разраства: Масирани удари между САЩ и Иран, Ормузкия проток е затворен

САЩ и Иран си размениха ожесточени удари с ракети и дронове. Техеран обяви, че затваря Ормузкия проток и атакува американски бази в региона, което подтикна президента Доналд Тръмп да прекрати временното споразумение за примирие.

12 юли 2026, 15:46
Войната се разраства: Масирани удари между САЩ и Иран, Ормузкия проток е затворен
Източник: IStock

С илите на САЩ и Иран си размениха удари с дронове и ракети, като днес Техеран взе на прицел американски бази в държавите от Персийския залив и заяви, че отново е затворил ключовия Ормузки проток, предаде Ройтерс.

Край на примирието? Иран и САЩ си размениха удари, Тръмп заплаши с унищожение

През последните няколко дни серията от атаки между САЩ и Иран подтикна американския президент Доналд Тръмп да обяви края на временното споразумение за прекратяване на огъня, което преустанови военната операция, започната от САЩ и Израел на 28 февруари. Тръмп си запази обаче възможност за по-нататъшни преговори.

След ескалацията няколко търговски кораба бяха атакувани.

Иран заяви, че е затворил протока, след като е произвел предупредителен изстрел, който порази контейнеровоза "Галакси", плаващ под кипърски флаг по непозволен маршрут. Индийското министерство на външните работи съобщи, че всички членове на екипажа с индийско гражданство са били спасени, освен един, който още е в неизвестност.

Днес Техеран посочи, че е ударил втори плавателен съд.

"Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не се изтеглят от региона на Близкия изток", подчерта Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ) заяви обаче, че търговски кораби ще продължат да преминават през протока, през който преди войната преминаваха една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

СЕНТКОМ съобщи също, че американските сили са поразили 140 ирански военни обекта от общо над 300 през изминалите три нощи, "за да се ограничат способностите на Иран да атакува цивилни и търговски плавателни съдове, преминаващи свободно през протока".

Ирански държавни медии информираха след това за експлозии в много пристанищни градове.

В отговор КГИР заявиха, че са унищожили команден и контролен център, както и хангар за дронове в Йордания, и че са нанесли удар по американска радарна база в Кувейт, американски самолетоносач и платформи за презареждане на американски самолетоносач в Оман. Корпусът посочи също, че е унищожил също център за техническа поддръжка на изтребители и команден център в Катар.

От своя страна правителството на Катар съобщи, че трима души, сред които и дете, са били ранени от осколка при атаката.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) посочиха, че отбранителните му системи прехващат дронове и ракети от Иран, а предупредителни сирени за въздушна тревога отекнаха в Бахрейн и експлозии бяха чути в Доха.

С ударите си, които поразиха много повече обекти и бяха по-интензивни, Техеран предупреди, че всяка ответна реакция след атаката срещу контейнеровоза ще срещне "решителен отговор".

През последните няколко седмици Иран нападна Кувейт и Бахрейн, докато същевременно се въздържаше от атаки срещу Катар и ОАЕ от началото на април и май.

Днешната атака срещу Катар, който е ключов посредник в преговорите за мирно споразумение между САЩ и Иран, доведе до изявление от страна на Доха, с което тя посочи, че няма да посредничи, ако продължава да бъде атакувана.

Нов взрив в Близкия изток: САЩ удариха Иран след атака в Ормузкия проток

Войната дестабилизира района на Залива, а иранската блокада на Ормузкия проток предизвика скок в цените на енергията, като по този начин световното ниво на инфлацията се повиши.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обвини САЩ в нарушаване на мирното споразумение.

"Подобно споразумение изисква взаимното му спазване", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

От своя страна председателят на иранския парламент и основен преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че "епохата на едностранните споразумения вече ОТМИНА. Казахме ви – или си спазете думата, или платете цената. Реалността чука на вратата".

Във вторник САЩ отмениха лиценза за продажба на ирански суров петрол, след като катарски и саудитски петролни танкери станаха обект на атака по-рано през седмицата, което доведе до поредица от взаимни удари между САЩ и Иран.

Въпреки че Иран не пое отговорност за атаките, анализатори коментират, че Техеран си служи с подобни ходове, за да придобие предимства в преговорите.

Арагчи и оманският външен министър Бадър Албусайди се срещнаха в Оман, където обмениха мнения за "подходящите механизми за безопасното корабоплаване през Ормузкия проток".

Информационната агенция на Оман съобщи, че преговарящите ще продължат разговорите на "техническо и политическо равнище".

В писмено изявление новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей заплаши да отмъсти за смъртта на баща си – Али Хаменей, убит при израелско-американска атака на първия ден от войната.

"Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци", гласи изявлението на Хаменей, който не се е появявал в публичното пространство от началото на войната.

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
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