Кои са големите победители на наградите BET?

В реч за собствената си вдъхновяваща мечта за чернокожата общност рапърът, продуцент и предприемач Шон "Диди" Кумс говори в духа на преподобния Мартин Лутър Кинг, докато приемаше най-високото отличие на наградите BET (Black Entertainment Television - Блек Ентъртейнмънт Телевижън), които се проведоха на 26.06, предаде Асошиейтед прес.

След като получи наградата си за цялостно творчество, музикалният магнат заяви, че Бог е вложил специално послание в сърцето му, за да изпълни своята "нова мечта".

Наградата му беше връчена от Бейбифейс и Йе (известен по-рано като Кание Уест), който каза, че Кумс е бил любимият му изпълнител, докато е израствал. Двамата с Бейбифейс го нарекоха и "легенда".

"Мечтата ми е чернокожите хора да бъдат свободни, да контролират собствената си съдба, да поемат отговорност. Мечтая да спрем да се избиваме едни други, да бъдем богати и успешни, да живеем в една общност. Мечтая да се обединим", заяви Шон "Диди" Кумс от сцената на театър "Майкрософт" в Лос Анджелис.

Наградите BET, учредени през 2001 г., се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори, изпълнители и спортисти.

Доджа Кет, Дрейк и Ари Ленъкс, които водеха по номинации за отличията, останаха с празни ръце.

Дуото "Силк соник" в състав Бруно Марс и Андерсън .Паак спечели няколко награди - за албум на годината за "An Evening with Silk Sonic", за най-добра група и за видео на годината за "Smokin Out The Window".

Номинираната за "Оскар" актриса Тараджи П. Хенсън, която беше водеща на церемонията, изтъкна голямото влияние на Шон "Диди" Кумс върху културата.

Кумс - носител на три награди "Грами", е основател на звукозаписната компания "Бед бой рекърдс" и е работил с изпълнители от ранга на Ноториъс Би Ай Джи, Мери Джей Блайдж, Ъшър, Лил Ким. Предприемачът има и собствена модна линия, телевизия с насоченост към музиката, както и собствена марка водка.

Сред предишните носители на приза за цялостно творчество са Принс, Уитни Хюстън, Куин Латифа, Самюъл Л. Джаксън, Лайънъл Ричи, Анита Бейкър, "Ню едишън".

Кумс беше почетен на церемония, която други големи звезди, в това число и водещата Тараджи П. Хенсън, използваха, за да разкритикуват публично скорошното решение на Върховния съд на САЩ за отмяна на датиращия от половин век прецедент по делото "Роу срещу Уейд", който признава конституционното право на жените на аборт.

След като певицата Лизо откри церемонията с изпълнение на най-новия си хит "About Damn Time", на сцената излезе водещата Тараджи П. Хенсън. Актрисата отправи вдъхновяващо послание за "постиженията на чернокожите", преди да се "захване" с решението на Върховния съд.

"Време е да поговорим за факта, че оръжията имат повече права от жените. Това е тъжен ден в Америка", каза Хенсън.

Водещата благодари на Лизо, която заедно с промоутърската компания "Лайв нейшън" наскоро дари 1 милион долара от концертни приходи на организацията "Планирано родителство" (Planned Parenthood).

Номинираната за "Грами" певица Джанел Моне показа среден пръст на Върховния съд, преди да представи претендентките за приза за най-добра ритъм енд блус/поп изпълнителка.

Победителка в категорията стана носителката на "Грами" Джасмин Съливан, която отправи призив към мъжете да подкрепят своите жени.

Певицата Лато също произнесе емоционална реч, след като получи приза за най-добър нов изпълнител. По-късно тя очарова публиката с изненадващо изпълнение на хита си "Big Energy" съвместно с Марая Кери.

Певицата Темс посвети наградата си за най-добър международен изпълнител на многото жени, които "дръзват да мечтаят".

"Там, откъдето идвам, не се случват такива неща", каза родената в Лагос, Нигерия, изпълнителка, която беше отличена и в категорията за най-добро сътрудничество за парчето "Essence" с Джъстин Бийбър и Уизкид.

Сред отличните на наградите BET се наредиха също Уикенд (най-добър ритъм енд блус/поп изпълнител), Меган дъ Стелиън (най-добра хип-хоп изпълнителка), Кендрик Ламар (най-добър хип-хоп изпълнител), "Методът Уилямс" (най-добър филм), Уил Смит (най-добър актьор за "Методът Уилямс"), Зендая (най-добра актриса за "Еуфория"/"Спайдърмен: Няма път към дома"), Наоми Осака (спортистка на годината), Стивън Къри (спортист на годината).

Със свои изпълнения на церемонията се представиха още Джак Харлоу, Лил Уейн, Бранди, Чанс дъ Рапър, Джоуи Бадас.