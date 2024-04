Шолц на визитата в Китай, предстои му разговор със Си Цзинпин

Г ерманският канцлер Олаф Шолц продължава днес визитата си в Китай със срещи във финансовия център Шанхай, предаде ДПА.

Предвидена е среща със студенти в университета "Тунцзи" и посещение на център за иновации на германския производител на пластмаса "Ковестро" (Covestro).

За по-късно през деня е планирана среща с партийния секретар на Шанхай Чън Цзинин.

Scholz meets Chinese leaders, focuses on Russia-Ukraine war's impact on global stability and security. The visit aims to strengthen economic ties between Germany and China amidst concerns over Chinese military support to Russia. https://t.co/pKvLWND99r