Германският канцлер и грузинският премиер влязоха в сблъсък

"Нашите критики са същите като миналия път и ние се надяваме, че законът няма да бъде приет", заяви Шолц днес на обща пресконференция с Кобахидзе, който е начело на Грузия от февруари. "Ние смятаме, че Грузия не се нуждае от подобни закони", добави той.

German Chancellor @Bundeskanzler said his Government would support #Georgia 's path towards membership in the European Union and remain a “reliable partner” in the purpose. https://t.co/UuhWLgOxsP

Наречен от грузинското правителство "закон за прозрачността", законопроектът предвижда грузинските организации, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "чуждестранни агенти", като в противен случай са заплашени от глоби.

Кобахидзе каза, че предложението на неговата партия "Грузинска мечта" просто дава на правителството правото да преглежда финансите на финансираните от чужбина неправителствени организации веднъж годишно. "Имаме правото да изискваме минимално ниво на прозрачност от страна на неправителствените организации", заяви той.

The “high level” of political dialogue and “positive dynamics” of bilateral relations were discussed on Friday by Georgian @PM_Kobakhidze and German Chancellor of @Bundeskanzler in Berlin.https://t.co/4w4cy640cE