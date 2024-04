Германия изпраща помощ на оцелелите от Холокоста, живеещи в Израел

Г ерманското правителство е изпратило помощ в размер на 25 милиона евро на оцелелите от Холокоста, които живеят в Израел, във връзка с настоящия конфликт в Близкия изток. Финансовият министър характеризира плащанията като „извънредна помощ в тази страшна и безнадеждна война“, предаде ДПА.

Средствата ще бъдат преведени през "Клейм конференс4 (Claims Conference) и израелска държавна агенция, които ще решават как помощта ще бъде разпределена, обясни говорител на германското финансово министерство.

По данни на "Клейм конференс" близо 113 000 оцелели от Холокоста живеят в Израел и всеки един от тях ще получи 220 евро помощ. Говорителят на германското министерство заяви, че помощта е “жест на солидарност и подкрепа на Германия за Израел в това изключително и стресовo положение за жертвите на Холокоста“.

Много от оцелелите от Холокоста са засегнати от атаките на 7 октомври в Израел от палестинската групировка „Хамас“ и последвалото военно настъпление в ивицата Газа.

Говорителят каза, че оцелелите от Холокоста са загубили домовете си, болногледачи, или други системи за помощ.

"Клейм конференс" е създадена през 1951 г. и е базирана в Ню Йорк. Тя обединява еврейските организации, които се занимават с материалната компенсация на оцелелите от Холокоста.

