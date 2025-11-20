Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

В ърховният касационен съд на Италия разпореди екстрадицията на мъж, заподозрян в съучастие в организирането на атаките през 2022 г. срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море, предаде ДПА, позовавайки се на изявление адвоката на обвиняемия.

Съдът постанови, че украинският гражданин, идентифициран като Сергий К., може да бъде предаден на германските власти.

Вероятно той ще бъде предаден на германската полиция в идните дни и след това ще бъде прехвърлен в Германия. Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург.

Германската прокуратура обвинява 49-годишния мъж в съучастие в предизвикването на експлозия, както и в противоконституционен саботаж, и поиска екстрадицията му, за да бъде съден във Федералната република според нейното законодателство. Мъжът отрича обвиненията.

Заподозреният беше арестуван, докато беше на почивка с жена си и децата си в Италия в края на август. Оттогава той е държан от властите в строго охраняван затвор в Северна Италия и неотдавна обяви гладна стачка, продължила няколко дни, заради условията там.

През септември апелативен съд в Болоня одобри екстрадицията на Сергий К., но адвокатът му заведе дело пред Върховния касационен съд в Рим, който в средата на октомври спря предаването му на германските власти поради процедурни нарушения.

Върховният касационен съд върна делото на по-ниска инстанция отново в Болоня, където друг съдийски състав, натоварен с преразглеждането на делото, потвърди екстрадицията.

Официалното решение на Върховния касационен съд ще бъде оповестено в писмен вид на по-късен етап.

"Колкото и голямо да е разочарованието, аз вярвам в оправдателна присъда в Германия", заяви Никола Канестрини, който е адвокат на обвиняемия.

След всички тези обрати, наблюдатели смятат, че е възможно делото да стигне до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Канестрини обаче заяви пред ДПА, че това "вероятно няма" да се случи.

Германските власти са убедени, че Сергий К. е ръководил група от седем души, включваща четирима водолази. Те твърдят, че за атаките мъжете са наели яхта в Германия, с която се излезли в Балтийско море.

Друг заподозрян, също украинец, беше временно задържан в Полша. Съдебните власти там отказаха екстрадицията му в Германия.

Останалите шестима заподозрени за нападението все още са на свобода.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 г. Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите. Преди това "Северен поток" 1 бе използван за снабдяване на Германия с руски газ, докато "Северен поток" 2 така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.