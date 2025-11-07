Свят

Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин

Габриел, който години наред беше лидер на социалдемократите, защити решението за "Северен поток 2"

7 ноември 2025, 19:42
Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин
Източник: EPA/БГНЕС

Б ивш германски дипломат нарече грешката в преценката за намеренията на руския президент Владимир Путин "една от най-големите грешки на германската външна политика", предаде ДПА. 

Зигмар Габриел, който бе министър на икономиката и след това външен министър при управлението на Ангела Меркел от 2013 г. и 2018 г., даде днес показания пред комисия, която разглежда възможното руско влияние върху германска фондация, свързана с газопровода "Северен поток". 

"Полезните идиоти" на Путин от Германия

Въпреки че Габриел отрече да е имало близко сътрудничество между федералното правителство и фондацията в провинция Мекленбург-Предна Померания, където свършва газопроводът, той призна, че са допуснати грешки при работата с Русия. 

Грешката в преценката за Путин и намеренията му "е една от най-големите грешки на германската външна политика, с която съм имал общо", каза Габриел и добави, че това е "горчиво осъзнаване на грешката". 

Проверката на провинциалния парламент в Мекленбург-Предна Померания има за задача да изясни дали Русия е упражнявала влияние върху ръководството на фондацията, която е помогнала за завършването на "Северен поток 2" през 2021 г. въпреки заплахите на САЩ да наложат санкции върху замесените компании. 

Признанието, което Щайнмайер не направи в Киев

Газопроводите "Северен поток" бяха изградени с цел да пренасят руски природен газ през Балтийско море до Западна Европа през Германия. 

Въпреки че работата по първия газопровод - "Северен поток 1" - започна през 2011 г., плановете за изграждане на "Северен поток 2" продължиха дори след като Русия анексира Кримския полуостров през 2014 г. в разрез с международното право. 

Габриел, който години наред беше и лидер на социалдемократите, днес защити решението на правителството да се придържа към плановете за "Северен поток 2" въпреки анексирането на Крим, като заяви, че спирането на изграждането му може да навреди на преговорите в конфликта. 

Той каза, че основната цел винаги е била да бъдат гарантирани доставките на газ за Германия, което се превърна във "въпрос, който засяга частния сектор" в резултат на либерализирането на енергийния пазар. 

Гуидо Вестервеле ще бъде глобен, ако повтори коментарите си за ролята на ексканцлера в изграждането на руско-германския газопровод

"Северен поток 2" така и не влезе в експлоатация заради инвазията на Русия в Украйна, а Русия спря доставките през "Северен поток 1" заради западните санкции, наложени вследствие на войната. 

И двата газопровода бяха поразени от подводни експлозии през септември 2022 г., като се предполага, че зад саботажа стоят група украинци. 

Бившият германски канцлер Олаф Шолц, който от 2021 г. до 2024 г. оглавяваше лявоцентристкото правителство на страната, се очаква да говори пред комисията на 21 ноември, а резултатите от проверката ще бъдат представени следващата година.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Зигмар Габриел Германска външна политика Владимир Путин Русия Германия
Последвайте ни
Рязък обрат за

Рязък обрат за "Лукойл", Кремъл излезе с позиция

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

pariteni.bg
ЕС планира 107 нови регулации на автоиндустрията до 2030 г.

ЕС планира 107 нови регулации на автоиндустрията до 2030 г.

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 13 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 13 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 13 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

2000 полицаи ще охраняват дербито Левски – ЦСКА

2000 полицаи ще охраняват дербито Левски – ЦСКА

България Преди 43 минути

Полицейско присъствие в утрешния ден ще има и в крайните квартали от сутринта

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 59 минути

Темпераментната Ебру решава да използва своята специална карта

Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия

Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия

Свят Преди 3 часа

Атаката срещу завода в град Стерлитамак е предизвикала пожар

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

България Преди 4 часа

Капитан II ранг Радко Муевски ще води кораба

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Любопитно Преди 4 часа

Как да се защитим от разболяване?

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Свят Преди 4 часа

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети

<p>Развитие по случая с полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади</p>

Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Свят Преди 5 часа

Джулия Уанделт е тормозила семейство Маккан близо три години – звъняла им е, изпращала е съобщения и гласови послания, както и се е появявала на прага им, настоявайки за ДНК тест, след като твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря

<p>Командос: Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала</p>

Командосът Алекси Димитров в "Телеграфно подкастът": Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала

България Преди 5 часа

Бившият военен от специалните операции разказва за обстрела, битките в града и защо посещението на президента е спасило мисията от масов отказ

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

България Преди 5 часа

Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

България Преди 5 часа

Според НИГГГ-БАН няма опасност за комуникациите и сателитите, но метеочувствителните хора може да усетят неразположение

6 знака от китайския хороскоп, за които ноември ще донесе истинска любов

6 знака от китайския хороскоп, за които ноември ще донесе истинска любов

Любопитно Преди 5 часа

Ноември 2025 обещава да бъде особено романтичен за някои знаци от китайския хороскоп

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

Любопитно Преди 6 часа

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

Любопитно Преди 6 часа

Принцът коментира с усмивка скандала, наречен от феновете „hatgate“

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

България Преди 6 часа

Депутатите приеха на второ четене закон за разширяване правомощията на особения управител на „Лукойл”

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

България Преди 6 часа

Според Велислава Делчева тази разпоредба нарушава основни права

След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения

След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения

България Преди 6 часа

Такъв закон има още от 1923 г.

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Проучване: Жените откриват най-истинската любов след 35

Edna.bg

Атанасов бесен: Това на Ди Матео е простотия! Да не ме е настъпил в рейса да се извинява

Gong.bg

Това решение вбеси Ботев Пловдив в двубоя срещу Добруджа

Gong.bg

"Лукойл" прекратява дейността си в Молдова и Финландия

Nova.bg

Фалшив концерт на Миле Китич излъга стотици българи

Nova.bg