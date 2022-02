Германия спира сертифицирането на "Северен поток 2"

Процесът по сертифициране на "Северен поток 2" е спрян, обяви германският канцлер Олаф Шолц.

Натискът върху германското правителство да прекрати проекта "Северен поток 2" се засили, след като руският президент Владимир Путин призна отцепилите се от Украйна Донецка и Луганска области и вкара руски "мироопазващи" сили в тях, предаде ДПА.

Германският канцлер Олаф Шолц беше притискан от съюзниците си да обещае, че газопроводът няма да бъде пуснат в действие в случай на руска инвазия в Украйна. Досега той отказваше да се съгласи открито, дори и по време на срещата си с президент на САЩ Джо Байдън в Белия дом.

Пред радио "Дойчландфунк" министърът на храните и земеделието Джем Йоздемир и член на Партията на Зелените заяви, че "Северен поток 2" не може да продължи. "Никога не съм разбирал смисъла на този проект. Това е проект, който пряко цели да засегне Украйна и да увеличи зависимостта ни от руския газ", заяви министърът. На въпрос дали проектът трябва да бъде спрян Йоздемир отговори: "Абсолютно."

Според Йоздемир Германия трябва да се обърне по активно към възобновяемите енергийни източници.

Говорителят по външно политическите въпроси на опозиционните консерватори Юрген Харт също заяви, че в сегашната ситуация тръбопроводът трябва да бъде спрян. "Смятам, че "Северен поток 2" няма бъдеще. Изисквам той да бъде незабавно спрян", каза Харт.

"Трябва да се уверим, че прерязваме пъпната връв, притока към нашето кръвообращение от Северен поток", каза и британският премиер Борис Джонсън, цитиран от Прес асосиейшън.

New: German Chancellor Olaf Scholz announced the withdrawal of a key document needed for the certification of the Nord Stream 2 pipeline.



Scholz said "the situation today looks fundamentally different" and Berlin had to "reassess the situation with regards to Nord Stream 2."