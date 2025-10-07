Свят

Туск: Не е в интерес на Полша да предаде заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"

Полски съд постанови, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни

7 октомври 2025, 20:03
Туск: Не е в интерес на Полша да предаде заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"
Източник: Getty

Н е е в интерес на Полша да предаде украинския гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването и повредата на газопроводите "Северен поток", каза днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

Полският премиер изтъкна, че в крайна сметка съдът трябва да реши дали Володимир З., който бе задържан близо до Варшава в края на септември, да бъде предаден на Германия. Но той повтори отдавнашната позиция на Полша против газопроводите, които според Варшава са ключови за превръщането на Европа в прекалено зависима от руската енергия.

"Проблемът на Европа, проблемът на Украйна, проблемът на Литва и Полша не е, че "Северен поток 2" е бил взривен, а че е бил построен", каза Туск на пресконференция.

"Със сигурност не е в интерес на Полша да предаде този гражданин на чужда държава", добави той.

Туск: Привържениците на "Северен поток" да запазят мълчание

Засега германските власти не са коментирали изказването на Туск.

Полски съд постанови вчера, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни, докато се вземе решение дали да бъде предаден на Германия въз основа на европейска заповед за арест.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
