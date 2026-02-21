Свят

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

21 февруари 2026, 12:18
Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна
Източник: AP/БТА

Р уски сили са установили контрол над село Карпивка в украинската Донецка област. Това обяви министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Междувременно агенция ТАСС съобщи, че украински дронове са опитват да атакуват производствени обекти в Алметиевск в руската република Татарстан и цитира кмета на града, според когото отбранителните системи работят в усилен режим.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
Русия Украйна
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

България Преди 1 час

Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

България Преди 1 час

Бившият премиер и лидер на партията коментира служебния кабинет, изборите и бъдещето на левицата

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Любопитно Преди 3 часа

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

Любопитно Преди 3 часа

Водещият Юлиан Костов посреща претендентите за победа тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Две общини обявиха частично бедствено положение, залети пътища в Хасковско</p>

Две общини обявиха частично бедствено положение заради опасност от наводнения, залети пътища в Хасковско

България Преди 3 часа

В Ардино това се случва за седми път от началото на годината

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Технологии Преди 4 часа

През последните няколко години броят на автоматизирани и интелигентни платформи, които използват интернет, се увеличава експоненциално. До степен, че става все по-трудно да се различни дали комуникираме с реален човек или поредния умен софтуер

<p>Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт</p>

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

България Преди 5 часа

45 машини са на терен

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Свят Преди 5 часа

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Свят Преди 5 часа

На видеозапис се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

Свят Преди 6 часа

При удара за загинали трима души

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

България Преди 6 часа

По случая вече е образувано дело

<p>Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма</p>

Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма

Свят Преди 6 часа

Докато войниците играели игра, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът го улучил в главата

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Любопитно Преди 6 часа

Православната църква почита паметта на преподобния Тимотей и на свети Евстатий Антиохийски, Изповедник

Конната артилерия на Вермахта нахлува в България

21 февруари: Тайният марш, който промени съдбата на България

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Свят Преди 14 часа

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

