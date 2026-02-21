Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Р уски сили са установили контрол над село Карпивка в украинската Донецка област. Това обяви министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Междувременно агенция ТАСС съобщи, че украински дронове са опитват да атакуват производствени обекти в Алметиевск в руската република Татарстан и цитира кмета на града, според когото отбранителните системи работят в усилен режим.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.