"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

Водещият Юлиан Костов посреща претендентите за победа тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

21 февруари 2026, 09:45
"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

З абравете всичко, което знаете за куиз предаванията и се подгответе за „The Floor“ – глобалният феномен, който ще наложи нов стандарт в забавлението. Голяма доза адреналин, стратегическо мислене и щипка холивудски блясък – това обещава най-новата телевизионна игра в ефира на NOVA. Тази събота и неделя точно в 20:00 ч. медийният лидер дава старт на най-очакваното заглавие за сезона – българската версия на световния хит „The Floor“. 

Източник: NOVA/Красена Ангелова

Концепцията е колкото проста, толкова и гениална: 100 участници стъпват върху гигантска интерактивна LED арена, разделена на 100 полета. Крайната цел е да завладеят всички територии и да елиминират съперниците си в директни двубои, демонстрирайки впечатляващ спектър от познания. В играта обаче само знанието не е достатъчно. „The Floor“ е игра за тактика и светкавични реакции. Въпросът не е просто кой знае повече, а кой ще запази самообладание, когато светлините са насочени към него. 

Секунда колебание може да бъде фатална, а една грешна стъпка да сложи край на играта на всеки от участниците. Този, които съумее да завладее всички територии обаче, ще грабне голямата награда от 30 000 евро. 

Лицето на това епично приключение е актьорът, който миналата година стана част от хитовата поредица на HBO „Белият лотос“ – Юлиан Костов, а в момента е номиниран заедно с екипа на сериала „За най-добър актьорски колектив“ в престижните награди SAG-AFTRA.

Самият той сравнява напрежението в играта със скок с парашут. И неслучайно – мащабът на заснемане е грандиозен. Българското издание е реализирано в оригиналното студио на формата в Нидерландия, където се снимат най-големите световни версии. Там българските участници стъпват на същата арена, където са реализирани някои от най-успешните световни версии на формата.

Резултатът е грандиозен декор, стотици камери и напрежение, което зрителите ще усещат през цялото време. Стратегията е ключът. Хладнокръвието е щитът. А „The Floor“ е мястото, където само един ще триумфира.

Гледайте големия старт на „The Floor“ – тази събота и неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Повече информация за The Floor може да откриете в сайта на nova.bg, Facebook, Instagram и ТikTok.
 

 

