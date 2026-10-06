Режим на тока в Киев след руски атаки

Н ационалният оператор на електроенергийната мрежа на Украйна е разпоредил режим на тока в столицата Киев, съобщи най-големият частен енергиен доставчик в страната след руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Прекъсванията на електрозахранването са започнали в 15:00 часа и ще продължат до края на деня, съобщи доставчикът, без да посочи кои квартали ще бъдат засегнати, предаде АФП.

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„Столицата преминава към планирани стабилизационни прекъсвания на електрозахранването. Това разпореждане е дадено от НЕК „Укренерго“, написа частната енергийна компания ДТЕК в Телеграм.

„Моля, използвайте електроенергията разумно – това ще помогне да се намали натоварването на мрежата и да се избегнат аварийни прекъсвания“, посочиха от компанията на уебсайта си.

Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура от началото на войната. Украйна определя тези атаки като военни престъпления, целящи да подкопаят способността ѝ да се съпротивлява.

Руски удари оставиха части от Киев без електричество и вода

Ударите често се засилват преди зимата, оставяйки милиони хора без отопление и електричество при минусови температури.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви миналата седмица, че столицата вече трябва да е в състояние на военна готовност, тъй като противникът „разкъсва Киев на части“ с удари по мостове и енергийната инфраструктура.