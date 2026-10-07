Ракети и дронове удариха Киев, десетки експлозии разтърсиха града

У краинската столица Киев беше подложена на масирана руска атака с ракети и дронове рано тази сутрин. Ударите са извършени няколко часа след като президентът Володимир Зеленски предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение, предаде ДПА.
В ранните часове на деня в различни части на града са били чути множество експлозии. За атаката съобщи и „Киев Индипендънт“, чиито журналисти са се намирали в столицата.
„Ракетите падат една след друга. Поне 10–12 експлозии, доколкото мога да преброя. В центъра на града е доста шумно“, разказа един от репортерите на изданието.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил поразен нежилищен район в Оболонски район.
В Подилски район са били ударени складове. Журналисти на „Киев Индипендънт“ съобщиха, че са видели пламъци и гъст дим.
Към момента няма информация за точния мащаб на щетите, посочва ДПА.