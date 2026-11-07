Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков

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Ш ест са вече жертвите на нападението в Краков, съобщават полски медии и световните агенции.

Петнадесет са ранените, от които 12 са в сериозно състояние. Сред ранените има и двама полицаи.

Полският премиер Доналд Туск ще посети града.

#WydanieSpecjalne | 500 metrów od krakowskiej starówki trwał antyrządowy protest, a policji wokół brak. Jeden radiowóz widać było dopiero ponad pół godziny po tragicznej zbrodni. #włączprawdę #TVRepublika https://t.co/a7V1Q8PEjb — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 7, 2026

Нападател навлезе с автомобил на Главния пазарски площад на Краков и откри огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите. Той беше ранен при конфронтация с полицията и откаран в болница.

Полицията каза, че нападателят е 25-годишен полски гражданин. В колата му са били открити още оръжия и боеприпаси. Той е носел военни дрехи.

Полицията опроверга твърденията, че е имало и втори замесен в престъплението, след като по-рано тази вечер младши сержант Якуб Мирочна от полицията в Краков каза за Полската агенция по печата (ПАП), че по първоначална информация нападението на Главния пазарен площад е извършено от двама души.