Опърлени криле

О пит от вчера.

Опит от днес.

Опит, който боли.

Но освобождава!

Българската история е белязана от стотици примери, които доказват, че винаги и завинаги децата са свещени.

Свидни.

Чедо.

Рожбо.

Щерко.

Сине.

С обич и твърда ръка поколения българи са възпитавали децата си вярвайки, че им дават най-доброто.

Кое е “най-доброто”? Има ли го? Универсална истина ли е? Или е нещо като свещеният Граал, който търсим цял живот? Добре пазена тайна или връх, който всеки отговорен родител изкачва сам? Тежък товар, в който намираме съмнения, тревоги и толкова много обич!

Наближава Рождество. И под елхата у дома слагаме цялата си любов, вярата и надеждата, че децата ни ще разперят криле и ще съумеят да стигнат слънцето. Без да се изгорят.

Къса каишка или дълъг синджир? Авторитетни, авторитарни или либерални? Строги или свръх угаждащи да сме?

Сигурно всеки от нас се е люшкал между идеите си, чувствата и взетите решения. Дали сте по-уверени, когато “стъпвате” върху известни формули/теории за възпитанието? Или (както на всички ни) се наложи да преосмислите примерът от собствените си родители? Тях по правило разбираме, когато станем на техните години…

Ето някои от най-популярните модели за възпитание:

АВТОРИТЕТЕН МОДЕЛ

Авторитетното родителство (на английски authoritative parenting) е един от най-изследваните и препоръчвани стилове на възпитание. То комбинира топлина и подкрепа с ясни граници и разумни очаквания. Родителите са едновременно чувствителни към нуждите на детето и последователни в правилата.

Ето основните характеристики на модела:

Висока топлина и подкрепа

Авторитетните родители:

показват обич, приемане и уважение;

проявяват емпатия към емоциите на детето;

слушат мнението му и насърчават изразяването на мисли и чувства.

Детето се чувства сигурно, чуто и ценено, което подпомага емоционалното му развитие.

Ясни правила и очаквания

Въпреки топлината, родителите поставят логични граници. Те:

обясняват причините зад правилата;

очакват отговорно поведение;

следват последователни, справедливи последствия при нарушаване на правила.

Това учи детето на самоконтрол, самодисциплина и отговорност.

Отворена комуникация

Характерно е двупосочното общуване:

Родителят е готов да обяснява, преговаря и обсъжда;

Детето може да задава въпроси и да изразява несъгласие без страх.

Това развива критично мислене, умения за решаване на конфликти и увереност.

Баланс между свобода и структура

Авторитетният модел:

дава възможност за избор, съобразен с възрастта;

насърчава автономията;

предлага подкрепа, когато детето се нуждае от нея.

Балансът води до здравословна самостоятелност.

Цел: развитие, а не контрол

Авторитетните родители се стремят:

да научат детето как да мисли, а не какво да мисли;

да развият вътрешна мотивация, а не поведение „за награда/за да избегна наказание“.

Какъв е резултатът при децата?

Според многобройни психологически изследвания, децата, отглеждани в авторитетна среда, имат склонност да развиват:

висока самооценка;

добри социални умения;

академична мотивация;

емоционална стабилност;

по-нисък риск от проблемно поведение.

Кое не бива да забравяме?

УВАЖЕНИЕТО НЕ Е ДАДЕНОСТ! То не идва директно от родителската йерархия. Печелим го и го заслужаваме всеки ден. За да възпитаме добре децата си, ние самите минаваме през процеси на промяна!

НЕ МЕ СЛУШАЙ, КАКВО ТИ ГОВОРЯ - ВИЖ, КАКВО ПРАВЯ :)

АВТОРИТАРЕН МОДЕЛ

Авторитарното родителство (на английски authoritarian parenting) е стил на възпитание, при който родителят поставя строги правила, изисква безусловно подчинение и използва контрол, често с малко обяснения или емоционална близост. Основата му е „правила и послушание преди всичко“.

Ето детайлен профил на модела:

Високи изисквания, но слабо усещане за топлина

Авторитарните родители:

поддържат строги стандарти за поведение;

очакват детето да следва указанията без въпроси;

рядко показват емоционална подкрепа или приемане.

Отношенията често се основават на дисциплина, а не на диалог.

Контрол и йерархия

Родителят стои „над“ детето и взема всички решения.

Правилата са твърди и невинаги обяснени.

Автономията на детето е силно ограничена.

Фокусът е върху ред, дисциплина и подчинение.

Наказания, често без обяснение

Авторитарните родители:

прибягват до строги или незабавни наказания;

използват критика или заплахи, за да наложат поведение;

рядко обясняват защо се налага дадено правило.

Целта е контролиране на поведението, а не разбиране от страна на детето.

Малко пространство за изразяване

Детето рядко има право да спори или да задава въпроси.

Емоциите му често се обезценяват („Не плачи“, „Спри да се тръшкаш“).

Собственото мнение не се разглежда като важно.

Какви резултати са характерни при децата?

Изследванията свързват авторитарното възпитание с:

ниска самооценка;

по-слаби социални умения;

високи нива на тревожност или агресия (в зависимост от детския темперамент);

трудности при саморегулация;

поведение, мотивирано от страх, а не от вътрешно убеждение.

Как се различава от авторитетното родителство?

Авторитарно: контрол, наказания, липса на диалог → „Прави това, защото аз казах.“

Авторитетно: правила плюс топлина, обяснения и участие → „Нека ти обясня защо това е важно.“

ЛИБЕРАЛЕН МОДЕЛ

„Либерално родителство“ обикновено се използва като неформално название за пермисивния стил на възпитание (permissive parenting) - един от четирите основни модела, описани в психологията на развитието.

Какво представлява либералното (пермисивно) родителство?



То се характеризира с:

Много топлина, подкрепа и близост

Малко правила, почти никаква строгост

Детето има голяма свобода да взема решения

Родителят избягва конфликти, често казва „да“

Границите са минимални или непоследователни

Родителят се стреми да бъде „приятел“, а не „авторитет“.

Плюсове

Силна емоционална връзка и доверие

Децата се чувстват обичани и подкрепяни

Развива се креативност, самостоятелност и инициативност

Минуси (според изследвания в психологията)

Затруднена самодисциплина

По-ниска толерантност към фрустрация

Склонност към импулсивност

Трудности с правилата и авторитетите извън семейството

Недостатъчни умения за управление на време, задачи и отговорности

“ЕМИЛ ИЛИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО”

Жан Жак Русо е създател на теорията за естественото, свободното възпитание. Много преди да се появят познатите ни сега школи, той застъпва идеята за обучение спрямо интересите и потребностите на детето. Което не бива да си превеждаме директно на езика на “либералното” родителство:)



В днешно време всичко това ни се струва съвсем нормално, но само допреди няколко десетилетия се считаше за редно, ако родителите ни искат да станем инженери - да не го оспорваме.



Когато синът ми беше малък, без дори да се замислям го записвах на всичко, към което проявяваше по-настойчив интерес. С идеята, че ще открие своето и ще се влюби. А да откриеш призвание и талант си е любов.



Чак в разгара на всичките му творчески търсения се сетих с усмивка, че като малка исках да танцувам. Но ми казаха, че съм много ниска за професионална танцьорка на латино танци. А не го гонех върхове, просто копнеех да танцувам. И го правех в хола у нас.

В още по-крехка възраст приятел-художник на баща ми искаше да ме запишат в неговата школа за надарени деца. Не се случи. Но намерих начин в по-зряла възраст да уча и да живея известно време всичко, което имаше общо с изобразителното изкуство.

Накрая отпечатъците на детските мечти ме научиха да сбъдвам тези на детето си. Не за играчки.

Така китарата се оказа любов. И талант. Цигулката изчезна от списъка след близо година уроци и опити.

Народните танци го срещнаха с истинска нестинарка и с най-добрите му приятели от детството.

После си счупи, каквото можа, заради страстта към всякакви видове “дъски” - waveboard, pennyboard, skate, ролери…

А всичко накуп се оказа малка част от мисията “родител”.

Да умееш да обичаш

Да умееш да цениш човека

Да не нараняваш мечтите на хората

Да запазиш достойнство, колкото и да боли

Да вървиш по неутъпкани пътеки

Да избягваш рамките, когато е възможно

Да, трудно е да възпитаваш свободен дух. Защото той спори, заяжда се и израства не без агония.

Но си струва.

Както си струва да видим децата си - с кауза, на протест, с лична мисия.

А на една крачка встрани сме ние - за да не изгорят крилете си.

Само да ги опърлят.

Понеже правото на личен опит е свещено.



