Шест дни протести: Какво става в Лос Анджелис

З аради протестите, породени от миграционната политика на Тръмп, в Лос Анджелис действат извънредно положение и вечерен час. Протести се очакват и в други градове. А в Тексас също беше изпратена Националната гвардия, съобщи Deutsche Welle.

Наложиха полицейски час в част от Лос Анджелис заради размириците

В центъра на Лос Анджелис остана сравнително тихо до късно във вторник и в сряда, когато влезе в сила полицейският час, обявен от кмета Карън Бас, пише CBS News.

Полицейското управление на Лос Анджелис потвърди, че 17 души са били арестувани за нарушаване на полицейския час, който ограничава достъпа до 2 километра от центъра на Лос Анджелис между 20:00 и 6:00 ч. Вандализмът, грабежите и насилието бяха ограничени през нощта, а собствениците на фирми бяха забелязани да премахват табелите, защитаващи витрините на магазините в района.

Във вторник губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм произнесе обръщение в целия щат във връзка с имиграционните операции, които предизвикаха дни на протести в Лос Анджелис, и изпращането на стотици военнослужещи от Националната гвардия и морската пехота на САЩ в района от президента Тръмп.

Тръмп с остро изказване: Няма да позволим американски град да бъде нападнат и завладян от чужд враг

„Тръмп, без да се консултира с калифорнийските лидери, натовари 2000 от членовете на Националната гвардия на нашия щат да се разположат по улиците ни незаконно и без причина. Тази нагла злоупотреба с власт от страна на действащ президент разпали една горивна ситуация, излагайки на риск нашите хора, нашите служители и дори нашата Национална гвардия“, заяви Нюсъм.

Los Angeles Police Said It’s “ Peaceful.”😐 President Trump Has sent California National Guard To The ICE Riots Since Mayor Bass and Governor Newscum Failed L.A., Welcome Title 10. Deport! Compton Might see The Insurrection Act. Hegseth Said Marines at Camp Pendleton Are Ready. pic.twitter.com/AHgDS4bnQm — Sputnik (@VasBroughtToX) June 8, 2025

Речта бе произнесена по повод решението на кмета Карън Бас да въведе комендантски час в центъра на Лос Анджелис след пет нощи на размирици в центъра на града и спешното искане за временна ограничителна заповед, подадено от щата в съдебния му процес за блокиране на по-нататъшното разполагане на войски. Този полицейски час доведе до десетки арести във вторник, като органите на реда се струпаха в засегнатия район веднага след влизането му в сила. Последваха спорадични арести. Не е ясно колко са били всички арести.

От петък насам, когато бяха проведени първите операции в няколко центъра на града, протестиращите излязоха по улиците, за да осъдят ареста на десетки хора. В някои случаи протестите прераснаха в насилствени сблъсъци, които оставиха след себе си разрушения, включително графити, грабежи, вандализъм и отломки.

На следващата вечер Тръмп обяви, че Националната гвардия ще бъде изпратена в Лос Анджелис, за да помогне за потушаването на безредиците, въпреки съпротивата на калифорнийските политици, които заявиха, че това до голяма степен е ненужно. След това тази заповед беше последвана от разполагането на още 2000 военнослужещи от Националната гвардия и 700 морски пехотинци на САЩ в района, докато протестите продължаваха, нещо, което Нюсъм нарече „разпалване на пламъците още по-силно“.

🚨 | BREAKING: Military vehicles are now rolling through Downtown Los Angeles as anti-ICE riots enter day 4 of chaos.



Mayor Karen Bass has imposed a citywide curfew from 8PM to 6AM after lawlessness exploded into the streets.



The National Guard is rolling straight through the… pic.twitter.com/iLeAlO1rMw — Hank™ (@HANKonX) June 11, 2025

"Президентът го направи нарочно. Когато новината се разпространи в цял Лос Анджелис, тревогата на семействата и приятелите се засили и протестите започнаха отново. До вечерта няколко десетки нарушители на закона станаха агресивни и разрушителни, вандализираха имущество, опитаха се да нападнат полицаи. Ситуацията беше ликвидирана и беше концентрирана само в няколко квадратни квартала в центъра на града. Но това, това не е това, което Доналд Тръмп искаше", каза Нюсъм.

Какво става в Лос Анджелис, Нюсъм: Тръмп се държи като тиранин, а не като президент

"Това, на което ставаме свидетели, не е правоприлагане - това е авторитаризъм. Това, което Доналд Тръмп иска най-много, е вашата вярност, вашето мълчание, за да бъдете съучастници в този момент. Не му се поддавайте", каза Нюсъм.

В публикация в своята социална платформа „Истината“ Тръмп заяви в сряда сутринта, че "НЕКОМПЕТЕНТНИЯТ губернатор на Калифорния не беше в състояние да осигури своевременна защита, когато нашите ледени офицери, ВЕЛИКИТЕ ПАТРИОТИ, които са те, бяха нападнати от излязла извън контрол тълпа от агитатори, смутители на реда и/или въстаници. НАПРАВЕТЕ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!".

Комендантски час

По време на вечерна пресконференция Бас заяви, че тъй като демонстрациите продължават да прерастват в насилие, което доведе до десетки арести и разграбване на повече от 20 предприятия, тя ще наложи комендантски час.

"Комендантският час ще бъде в сила тази вечер от 20:00 ч. до 6:00 ч. Със сигурност очакваме той да продължи няколко дни", каза тя.

Комендантският час обхваща една квадратна миля в централната част на града от магистрала 5 до магистрала 110 и от магистрала 10 до мястото, където се сливат магистралите 110 и 5.

🚨#BreakingNews The US MARINES have arrived in LA to stop the left extremists from destroying the city!



A gate opened, and an army of law enforcement officers came out to finally put an end to the anti-ICE riot. pic.twitter.com/Uu7OVabSgr — Vlad Tweets (@ANN_News92) June 8, 2025

"Град Лос Анджелис е огромен район, 1300 квадратни км. Районът на центъра на града, където ще бъде въведен полицейският час, е една квадратна миля... Някои от изображенията на протеста, на насилието създават впечатление, че това е криза в целия град, а това не е така", казва Бас.

Протестите в Лос Анджелис: Пентагонът изпраща 700 морски пехотинци

Демонстрациите продължават и във вторник

Десетки хора се събраха отново във вторник, но полицията бързо затвори нарастващата тълпа в близост до Столичния център за задържане. С хеликоптер на CBS Los Angeles над главата се виждаха множество хора, които полицаите задържаха и натовариха в автобуси.

Около 16:00 ч. малка тълпа се придвижи към магистрала 101, като за кратко навлезе в южните ленти, преди да бъде посрещната от Калифорнийския пътен патрул. Някои полицаи спряха движението, а други образуваха бойна линия, за да попречат на пешеходците да навлязат по-навътре в пътя.

Demonstrations in L.A. continue against I.C.E. L.A. Mayor announced a curfew for downtown L.A. Gov Newsom files injunction against use of Marines & Ntl Guard @gregsandiego pic.twitter.com/CUCjftFjAC — Helayne Gaither (@nepenthes59) June 11, 2025

Въпреки че органите на реда блокираха отбивките и навлизането в магистралата, тълпата успя да влезе през дупка, изрязана в ограда от вериги. В неделя стотици демонстранти заляха същия участък от магистралата, където влязоха в сблъсък със служители на CHP.

Около 19:30 ч. репортерите на CBS News Los Angeles съобщиха, че напрежението отново ескалирало пред сградата на Федералната служба „Едуард Р. Ройбал“, където хора от тълпата започнали да хвърлят снаряди към строя на Националната гвардия, разположена отпред.

Когато комендантският час влезе в сила 30 минути по-късно, десетки служители на полицията на Лос Анджелис пристигнаха пред сградата, което накара голяма част от тълпата да започне да напуска района.

Все пак десетки хора се опитаха да се задържат наоколо, което доведе до техните арести. Не е ясно колко точно души са били задържани.

С хеликоптера на CBS News над главата се виждаше как група от десетки хора все още се движи из района, като някои спираха да маркират отстрани на сградите и автобусите на метрото.

Към 23:00 ч. повечето от хората, които преди това се бяха събрали в центъра на града, изглежда бяха напуснали района.

Как започнаха протестите

Протестите започнаха в петък вечерта след няколко имиграционни обиска в квартал Уестлейк, в центъра и в южната част на Лос Анджелис. Хеликоптерът на CBS News Los Angeles прелетя над местата, където бързо се образуваха тълпи, а протестиращите се опитаха да попречат на федералните агенти да настанят лицата в микробуси. Един от 45-те души, арестувани този ден, беше местният профсъюзен лидер Дейвид Уерта.

Протестите, които се проведоха през уикенда, бяха обявени за незаконни събрания и на хората беше наредено да се разпръснат и да освободят района. Във всеки случай имаше малки огнища на демонстрации, които се превърнаха в хаос, което включваше стотици хора, събрали се на магистрала 101, за да блокират движението в неделя следобед. Същия ден няколко автомобила на Waymo бяха подпалени до основи от една група хора.

Ден преди това стотици демонстранти влязоха в сблъсък с органите на реда в Парамаунт и Комптън.

Репортерите на място видяха как органите на реда и войници, облечени в екипировка за борба с безредиците, се опитват да разпръснат тълпите, като използват сълзотворен газ, бомбички и светкавици, за да се опитат да разпръснат хората.

Бунт, сълзотворен газ и арести: Всичко, което знаем за протестите в Лос Анджелис

Секретарят на Министерството на вътрешната сигурност Кристи Ноем съобщи на X, че хората, които „посегнат“ на служители на реда, ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

Досега близо 400 души са били арестувани по време на поредицата от демонстрации, заяви Нюсъм във вторник.

Национална гвардия и военни в Лос Анджелис

Морските пехотинци започнаха да пристигат в района на Лос Анджелис във вторник сутринта, съобщи представител на отбраната, като се присъединиха към хилядите военни от Националната гвардия, които вече са в района, за да реагират на протестите. Изпълняващият длъжността контрольор на Министерството на отбраната Брин Макдонъл даде показания пред подкомисията по бюджетните кредити на Камарата на представителите за отбрана и заяви, че разполагането на Националната гвардия ще струва около 134 млн. долара.

700 Marines arrive in Los Angeles as immigration protests spread nationwide

The Marines are still going through training, but could be sent out to the streets as early as today. A curfew remains in place for downtown L.A.

NBC NEWS pic.twitter.com/bzYPpwnR8K — JennyJenny8675309 (@JennyJenny1958) June 11, 2025

Във вторник главният прокурор на Калифорния Роб Бонта поиска от федерален съдия да издаде временна ограничителна заповед, която да попречи на Тръмп, министъра на отбраната Пийт Хегсет и Министерството на отбраната на САЩ да използват армията и Националната гвардия за патрулиране в региона и защита на федералните служители и съоръжения.

Ден преди това Бонта подаде съдебен иск срещу администрацията на Тръмп, като твърди, че заповедите са незаконни и надхвърлят правомощията на федералното правителство съгласно Десетата поправка.

"Заповедта на президента Тръмп за свикване на федерализирани войски на Националната гвардия в Лос Анджелис - въпреки възраженията на губернатора и местните правоприлагащи органи - е ненужна и контрапродуктивна. Тя също така е дълбоко несправедлива спрямо членовете на Националната гвардия, които всеки ден работят усилено, за да защитават нашия щат, да се подготвят и да реагират на извънредни ситуации и да се обучават, за да могат, ако бъдат призовани, да се бият във войните на нашата нация", заяви Бонта.

Бас обвини за размириците в Лос Анджелис намесата на федералното правителство, като заяви, че преди действията по налагане на имиграционните закони миналата седмица градът е бил „спокоен“.

По време на речта си във Форт Браг във вторник Тръмп нарече протестите "пълномащабно посегателство срещу мира, обществения ред и националния суверенитет". Той заяви, че ако не беше призовал Националната гвардия, Лос Анджелис щеше да „гори до основи в момента“ и че се твърди, че по-голямата част от демонстрациите са „извършени от бунтовници, носещи чужди знамена, с цел да продължат чуждата инвазия в нашата страна“ и че той ще „освободи“ Лос Анджелис.

Сенаторът от Демократическата партия в Калифорния Алекс Падила говори във вторник с Майор Гарет от CBS News относно действията на имиграционните служби и няколкодневните протести. Той заяви, че макар по-голямата част от демонстрациите да са били мирни, „хората, които се появяват след настъпването на нощта и участват в грабежи и вандализъм... ние осъждаме това“.

Той нарече настоящата ситуация „криза, предизвикана от Доналд Тръмп“.

„Все по-агресивните и жестоки тактики на имиграционните служби са това, което предизвиква реакцията на хората, които страстно се борят за нашите основни права и за справедлив процес, защото операциите по прилагане на закона далеч надхвърлят само насилствените престъпници или опасните престъпници, които Доналд Тръмп обеща. Тя заграбва хора, които иначе са невинни, трудолюбиви жени и мъже, деца“, каза Падила.

Той също така осъди разполагането на военни части в района.

"Националната гвардия не само че не е необходима, но и е контрапродуктивна. Тяхното присъствие е това, което кара хората да се чувстват малко по-напрегнати. Тъй като с всеки изминал ден нещата се успокояват все повече, сега той улавя това не с деескалация, а с потенциално изпращане на морски пехотинци. Доналд Тръмп ескалира ситуацията", каза той.

Падила, който е израснал в района на Пакойма, бил е председател на Градския съвет на Лос Анджелис и е представлявал долината Сан Фернандо в щатския сенат, казва, че въпросът е "личен за мен".

"Лос Анджелис е моят дом. Аз съм горд син на имигранти от Мексико, които са работили толкова усилено, които са пожертвали толкова много, за да изживеят своята американска мечта. Именно за това се бори имигрантската общност", казва той.

Протести се провеждат в цяла Калифорния

В отговор на събитията в Лос Анджелис демонстрации се проведоха и в градове в цяла Калифорния.

В понеделник в Санта Ана пред комплекса от федерални сгради в центъра на града се събра тълпа от над 100 души, някои от които хвърляха фойерверки по служителите на реда, които в отговор използваха методи за разпръскване на тълпата като димни бутилки и пиперливи топчета. Във вторник ситуацията беше много по-спокойна, като по-малка група хора протестира в същия район без инциденти.

"Когато една мирна демонстрация прерасне в използване на камъни, бутилки, минохвъргачки и фойерверки срещу служители на обществените служби и се унищожава имущество, това вече не е законно събрание. То е нарушение на закона", се казва в изявление на началника на полицията в Санта Ана Робърт Родригес. "Няма да стоим безучастни, докато градът ни е изложен на риск. Служителите на полицията в Санта Ана, заедно с нашите партньори за взаимопомощ, работят активно за възстановяване на реда. Призоваваме всички да се приберат по домовете си."

Напрежението в Сан Франциско нарасна в понеделник вечерта, когато полицията съобщи, че две малки групи лица са извършили вандализъм и други криминални деяния. Полицията съобщи, че няколко души са били арестувани и задържани, след като са отказали да се подчинят.