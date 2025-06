Наложиха полицейски час в част от Лос Анджелис заради размириците

К метът Карън Бас наложи полицейски час в центъра на Лос Анджелис, за да спре вандализма и грабежите на фона на продължаващите протести срещу засиленото прилагане на имиграционните закони от страна на президента Доналд Тръмп, предаде АП.

Какво става в Лос Анджелис, Нюсъм: Тръмп се държи като тиранин, а не като президент

Apple Store in Los Angeles got rapidly ransacked by the usual suspects during Monday night’s insane anti-ICE riot.



Mayor Karen Bass has absolutely no control of her constituents.



Yet another epic failure by LA’s worst ever mayor.pic.twitter.com/TkFNUb8tIV