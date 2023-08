На фона на бурите: Северна Корея с политика да пази портретите на Ким Чен Ун

Н а севернокорейците беше казано, че трябва да дадат приоритет на опазването на портретите на династията Ким, тъй като страната се подготвя за проливни дъждове и силни ветрове, причинени от тропическата буря Ханун.

След като връхлетя Япония, в четвъртък бурята достигна Корейския полуостров, като предизвика прекъсване на електрозахранването и отмяна на полети в Южна Корея, а през нощта отслабна и навлезе в Северна Корея.

Севернокорейската столица Пхенян е поставена в повишена готовност за щети от наводнения - след като хиляди хора бяха евакуирани след проливни дъждове в Юга.

Спасителни работници участват в спасителна операция в град, залят от тайфуна Ханун, в Дегу, Южна Корея.

Севернокорейският вестник "Родонг синмун", който служи като официален говорител на управляващата Работническа партия, съобщи, че на официалните лица е наредено да приложат извънредни мерки за защита на фабриките и реколтата от бурята.

В него също така се казва, че "основното внимание" на хората трябва да бъде "осигуряването на безопасността" на пропагандните портрети на настоящия лидер Ким Чен Ун, баща му Ким Чен Ир и основателя на Северна Корея Ким Ир Сен, както и на статуи, мозайки, стенописи и други паметници на Кимовете.

Корейската централна новинарска агенция на Пхенян заяви, че всички сектори и звена в страната "провеждат динамична кампания за справяне с катастрофалния анормален климат".

Tropical Storm #Khanun (#FalconPH) is now on the country of South Korea. It's moving north towards North Korea and has begun to transition into an extratropical cyclone. Khanun is dissipating right now and should fully dissipate in the next few days. All warnings are below. pic.twitter.com/E9EQ414TVX