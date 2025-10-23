Свят

КНДР тества "авангардна" оръжейна система

Изстрелването на ракетите се осъществи преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея

23 октомври 2025, 11:05
КНДР тества "авангардна" оръжейна система
Източник: БТА

С еверна Корея съобщи днес, че вчера е тествала "важна" и „авангардна“ оръжейна система, включваща изстрелването на две балистични ракети от  столицата Пхенян, без севернокореския лидер Ким Чен-ун да присъства, предадоха агенциите Киодо и Франс прес.

Ракетите бяха изстреляни вчера в североизточна посока и поразиха целта в провинцията Северен Хамгьон, като тестът е част от програмата за развитие на отбранителните способности с цел укрепване на "стратегическото възпиране на потенциални врагове" на страната, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.

Севернокорейските медии не съобщават подробности за обсега, траекторията или скоростта на полет на ракетите, отбелязва АФП.

Вчера сутринта южнокорейските военни засякоха изстрелването на няколко ракети, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег. Това е първото изстрелване на ракети, откакто президентът на Южна Корея И Дже-мьон встъпи в длъжност през юни.

Северна Корея с ново балистично изпитание

На 10 октомври Северна Корея представи балистична ракета с малък обсег по време на военен парад в Пхенян, известна като "Хвасон 11", снабдена с хиперзвукови бойни глави. Парадът беше организиран в чест на 80-годишнината от основаването на управляващата Корейска трудова партия.

Изстрелването на ракетите се осъществи преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея, седмица преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Северна Корея Балистични ракети Ракетни изпитания Пхенян Южна Корея Стратегическо възпиране Оръжейна система Ким Чен-ун Хиперзвукови бойни глави Доналд Тръмп
