Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Д ве жени на по около 70 години загинаха и 18 души бяха ранени, след като камион се вряза в пазар в град Пучхон, близо до Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Служител на противопожарната станция в града каза, че камионът е блъснал хора на пътя към пазара "Джеил".

"Шофьорът твърди, че е било внезапно неволно ускорение, но е трудно да се провери въз основа на записите от камерите за видеонаблюдение", каза той.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления, цитирани от Ройтерс.

Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.