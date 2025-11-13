Свят

Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра

Обновена преди 1 час / 13 ноември 2025, 09:30
Камион се вряза в пазар в Южна Корея: 2 жени загинаха, 18 ранени
Източник: БТА/АР

Д ве жени на по около 70 години загинаха и 18 души бяха ранени, след като камион се вряза в пазар в град Пучхон, близо до Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Служител на противопожарната станция в града каза, че камионът е блъснал хора на пътя към пазара "Джеил".

"Шофьорът твърди, че е било внезапно неволно ускорение, но е трудно да се провери въз основа на записите от камерите за видеонаблюдение", каза той.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления, цитирани от Ройтерс.

Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.

Източник: Анелия Пенкова/БТА    
камион инцидент ранени Южна Корея пазар катастрофа водач на камион загуба на контрол
Преди 1 час
Преди 3 часа
Преди 4 часа
Преди 5 часа

