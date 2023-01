Р уският външен министър Сергей Лавров пристигна на работно посещение в Република Южна Африка (РЮА), предаде ТАСС.

Лавров се срещнa с южноафриканската си колежка Наледи Пандор.

South Africa has given Russia's foreign affairs minister Sergei Lavrov a warm welcome during a one day diplomatic visit. But some critics say the visit may cast doubt on on South Africa's repeated insistence that it is neutral on the ongoing conflict between Russia and Ukraine. pic.twitter.com/uoxb2k7a9l