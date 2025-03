Путин награди Лавров с орден за изключителни заслуги към Русия

П резидентът на Русия Владимир Путин подписа указ за награждаване на министъра на външните работи на страната Сергей Лавров с ордена на "Светия апостол Андрей Първозвани", като съответният указ е публикуван на уебсайта за официално публикуване на правни актове, предаде ТАСС.

"За изключителни заслуги към Отечеството, голям принос в развитието и осъществяването на външнополитическия курс на Руската федерация, дългогодишна ползотворна държавна дейност да се награди с орден "Свети апостол Андрей Първозвани“ министърът на външните работи на Русия Лавров Сергей Викторович", се посочва в документа.

Putin awarded Lavrov, who turns 75 today, the Order of St. Andrew the First-Called.