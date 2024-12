Лавров: Русия е готова да използва всякакви средства в конфликта в Украйна

В излъчено снощи интервю руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че използването на хиперзвукова ракета във войната в Украйна е имало за цел да даде на Запада да разбере, че Москва е готова да използва всякакви средства, за да гарантира, че няма да ѝ бъде нанесено „стратегическо поражение“, предаде Ройтерс.

