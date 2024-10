Сексуално робство, насилие и посегателства: Швеция съди свързана с "Ислямска държава" жена

Ш веция започна дело срещу жена, свързана с групировката "Ислямска държава", по обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени в Сирия срещу жени и деца от язидската етнорелигиозна група, предаде Асошиейтед прес.

Шведската гражданка Лина Лаина Ишак е обвинена, че е извършила престъпленията по време на престоя си в сирийския град Ракка от август 2014 г. до декември 2016 г. По това време градът беше под контрола на провъзгласения от ИД "халифат" и имаше население от около 300 000 души.

Това е първото дело в Швеция, свързано с насилието и посегателствата на ИД върху язидите. Очаква се заседанията да продължат около два месеца, като повечето от тях ще протекат при закрити врата.

При управлението на ИД жените и децата от язидската общност са били "смятани за собственост и са били подложени на търговия като роби, с цел сексуално робство, принудителен труд, лишаване от свобода и извънсъдебни екзекуции", заяви прокурорката Рена Девгюн миналия месец при обявяването на обвинението. При откриването на днешното заседание тя заяви, че Ишак е издевателствала над язидите в Ракка с цел "да унищожи изцяло или частично язидската етническа група".

