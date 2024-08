„Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение в Германия

Т ерористичната групировка „Ислямска държава“ съобщи, че неин член е извършил смъртоносната атака в Германия, която отне живота на трима души, за да „отмъсти“ за мюсюлманите „в Палестина и навсякъде“.

Арестуваха 15-годишен във връзка с нападението в Германия

„Извършителят на нападението срещу християни в град Золинген, Германия, е бил войник на групировката „Ислямска държава“, се казва в съобщение от информационната агенция Amaq на джихадистите в приложението Telegram.

ISIS officially claims responsibility for the mass-stabbing attack in Germany which killed 3 people.



The terrorist Organization says the attack was carried out against a "Christian gathering" and was (…) “out of revenge for Muslims in Palestine and everywhere"



