Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

П олитици поздравиха българите за Рождество Христово.

Президентът Румен Радев направи това през социалните мрежи.

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом. Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.

Светли и благословени празници!", написа държавният глава.

Премиерът в оставка Росен Желязков също поздрави българите с пост на официалната страница на Министерския съвет във Facebook.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", пожела Желязков.

"Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра", пожела лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни", пожелава още той.

И допълва: "Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България! Пожелавам ви мир, сигурност и успех. Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои".