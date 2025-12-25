Любопитно

Жител на Арканзас спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария Powerball

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball беше 19

25 декември 2025, 09:31
Източник: AP/БТА

Ж ител на Арканзас снощи спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария „Пауърбол“ (Powerball), с което бе сложен край на тримесечен период без печеливш, предаде Асошиейтед Прес.

Джакпотът, който беше четвъртият по големина в историята на САЩ, падна след 46 поредни тегления, в които никой не уцели и шестте числа. Последното теглене с печеливш беше на 6 септември, когато участници от Мисури и Тексас спечелиха 1,787 милиарда долара.

Последният път, когато някой спечели джакпот от „Пауърбол“ на Бъдни вечер, беше през 2011 г., съобщи компанията организатор на лотарията.

Шансовете за печалба на „Пауърбол“ са 1 към 292,2 милиона и правилата на лотарията са предназначени да генерират големи джакпоти, посочва АП. От лотарията отбелязват, че шансовете за печалба са много по-добри за по-малките награди в играта.

Спечелилият джакпота сега ще трябва да избере дали да получи 30 плащания в рамките на 29 години или, както повечето печеливши избират - опцията за пари в брой, която за снощния тираж възлиза на около 735,3 милиона долара преди данъците.

Талоните за участие в „Пауърбол“ струват 2 долара и могат да бъдат купени в 45 щата, както и във Вашингтон, окръг Колумбия, Пуерто Рико и Американските Вирджински острови.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
лотария сащ пауърбол
