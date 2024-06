Сблъсъкът между влак и автобус в Словакия: Броят на жертвите нарасна до 7

С едем души са загинали, а други петима са били ранени, когато пътнически влак и автобус са се сблъскали на железопътен прелез в Южна Словакия, съобщиха спасители.

Катастрофата е станала малко след 17:00 ч. (15:00 ч. по Гринуич) близо до югозападния град Нове Замки, съобщи информационната агенция CTK.

UPDATE: The death toll in the Prague-to-Budapest train collision with a bus in Slovakia has increased to at least five, officials say. Five others are injured. pic.twitter.com/V3OKNPZe8n — DW News (@dwnews) June 27, 2024

Говорителката на железниците Владимира Бахилова заяви пред АФП, че влакът Eurocity се е движел от Прага за Будапеща.

"Седем души са получили смъртоносни наранявания", заяви словашката спасителна служба, като актуализира предишната информация за шестима загинали.

"Петима души бяха ранени", добави тя във Facebook.

Петра Климесова, говорител на спасителните служби, заяви, че ранените се нуждаят от "незабавна медицинска помощ".

Four killed in Slovakia train, bus collision https://t.co/2gKgvUNfPk pic.twitter.com/nPCtBk6MU4 — The Straits Times (@straits_times) June 27, 2024

Бахилова заяви, че машинистът на влака "е получил изгаряния, тъй като локомотивът се е запалил".

Тя каза, че сблъсъкът е станал на железопътен прелез, който е защитен с бариери и е оборудван със светлинна сигнализация.

🇸🇰🚨‼️ TRAIN COLLISION IN SLOVAKIA | ATLEAST 5 DEAD AND 5 INJURED.



A Budapest-Prague train collided with a bus and burst into flames in the Slovak city of Nove Zamky, resulting in at least five deaths.



Five people were injured, with some in serious condition. pic.twitter.com/Q2JLcPFYrj — TabZ (@TabZLIVE) June 27, 2024

По-късно министърът на вътрешните работи Матус Сутай Есток е пътувал до мястото на инцидента.

Той заяви пред репортери, че не е ясно дали причината е техническа или човешка грешка.

Местните медии публикуваха видеоматериал, на който се вижда как пътници пренасят багаж край частично пламнал влак, а към небето се издига гъст сив дим.

* Във видеото: Какво да правим при катастрофа

