Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Г оворителят на комисията по национална сигурност в парламента на Иран Ебрахим Резаи днес предупреди в социалната мрежа Екс, че Техеран може да обогати уран до 90% - ниво, смятано за оръжеен клас - за ако САЩ подновят атаките си, предаде Ройтерс.

Парламентът ще обсъди такава възможност, добави той.

"Една от възможностите пред Иран, в случай на друга атака може да бъде обогатяване до 90%. Ще разгледаме този въпрос в парламента", написа Резаи в Екс.

HUGE BREAKING: Iran could enrich uranium up to 90% purity, a level considered weapons-grade, if the country is attacked again, says Ebrahim Rezaei, spokesperson for the Iranian parliament's foreign policy and security committee. https://t.co/Q34EAFgiIw pic.twitter.com/wq7nIXox9L — Syed Muzammil (@nabimuzamil_1) May 12, 2026

Иранската ядрена програма остава в центъра на международните усилия за неразпространение, като според докладите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Техеран значително е надхвърлил ограниченията, заложени в ядреното споразумение от 2015 г. Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), след оттеглянето на САЩ през 2018 г. В момента Иран обогатява уран до нива от около 60%, далеч над лимита от 3,67%, а МААЕ е регистрирала и следи от обогатяване до около 83,7%, близо до оръжейния праг от 90% International Atomic Energy Agency (IAEA). Според експертни оценки и доклади на агенцията, натрупаните количества високообогатен уран биха могли, при допълнително обогатяване, да позволят изработването на няколко ядрени заряда в сравнително кратък срок. В същото време МААЕ подчертава, че няма официални доказателства за активно изграждане на ядрено оръжие, но ограничаващият достъп на инспектори и ускореното обогатяване повишават риска и поддържат напрежението между Иран, САЩ и европейските държави.