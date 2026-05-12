Свят

Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Депутат съобщи, че парламентът ще разгледа сценарий за 90% обогатяване на уран

Обновена преди 18 минути / 12 май 2026, 10:04
Източник: БТА

Г оворителят на комисията по национална сигурност в парламента на Иран Ебрахим Резаи днес предупреди в социалната мрежа Екс, че Техеран може да обогати уран до 90% - ниво, смятано за оръжеен клас -  за ако САЩ подновят атаките си, предаде Ройтерс.

Иран с остро предупреждение към Европа

Парламентът ще обсъди такава възможност, добави той.

Президентът на Иран: Това е отговор на вашето зло

"Една от възможностите пред Иран, в случай на друга атака може да бъде обогатяване до 90%. Ще разгледаме този въпрос в парламента", написа Резаи в Екс.

Иранската ядрена програма остава в центъра на международните усилия за неразпространение, като според докладите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Техеран значително е надхвърлил ограниченията, заложени в ядреното споразумение от 2015 г. Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), след оттеглянето на САЩ през 2018 г. В момента Иран обогатява уран до нива от около 60%, далеч над лимита от 3,67%, а МААЕ е регистрирала и следи от обогатяване до около 83,7%, близо до оръжейния праг от 90% International Atomic Energy Agency (IAEA). Според експертни оценки и доклади на агенцията, натрупаните количества високообогатен уран биха могли, при допълнително обогатяване, да позволят изработването на няколко ядрени заряда в сравнително кратък срок. В същото време МААЕ подчертава, че няма официални доказателства за активно изграждане на ядрено оръжие, но ограничаващият достъп на инспектори и ускореното обогатяване повишават риска и поддържат напрежението между Иран, САЩ и европейските държави. 

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Иран САЩ Обогатяване на уран 90 уран Оръжеен клас Ебрахим Резаи Парламент на Иран Национална сигурност Ядрена програма Предупреждение
"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Нова снимка на "Блекджек" потвърждава бавната, но стабилна модернизация на руските бомбардировачи

Силна градушка нанесе щети в Сливенско

Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

Стрелба в Германия завърши фатално

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

