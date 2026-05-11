Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

В Персийския залив САЩ се оказаха в безизходица

11 май 2026, 15:40
П родължилите близо 40 дни тежки бомбардировки на САЩ не сломиха иранския режим, а размяната на предложения за дипломатическо решение на конфликта е безплодна. В Персийския залив САЩ се оказаха в безизходица, съобщава Deutsche Welle.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за мирни преговори с цел прекратяване на войната. В профила си в Truth Social той написа: "Току-що прочетох отговора на така наречените "представители" на Иран. Не ми харесва - напълно неприемливо."

Исканията на Иран бяха предадени на САЩ от Пакистан, който играе ролята на посредник. Това стана след като САЩ изпратиха двустепенно предложение, включващо в първата си фаза прекратяване на военните действия, а във втората - преговорите по спорни въпроси, като например ядрената програма на Иран.

Кои предложения на Иран са неприемливи за САЩ

Ответното предложение на Техеран включва признаване на суверенитета на Иран над блокирания Ормузки проток, както и компенсации за военни щети, съобщават иранските държавни медии.

От Техеран искат още освобождаването на замразените ирански активи, както и отмяната на санкциите. Иран също така настоява за прекратяване на боевете на всички фронтове, включително в Ливан, информира още държавната телевизия на Ислямската република. В съобщенията за предложението не се споменава нищо за ядрената програма, която САЩ определят като "червена линия" за всякакви преговори. В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Доналд Тръмп не уточнява кое точно от предложението на Иран е намерил за неприемливо.

Тръмп искаше да е решил този проблем преди да се срещне със Си

Въпреки публичното си възмущение от предложенията за прекратяване на конфликта, изпратени от Техеран, американският президент едва ли има желание да се връща обратно към бомбардировките и активната война, коментира "Ню Йорк Таймс". Той се надяваше да е решил конфликта преди да се срещне тази седмица с китайския президент Си Дзинпин. Китай е съюзник на Иран.

Войната в Иран доведе до глобална енергийна криза и отклони военните ресурси на САЩ от Азия, припомня "Ню Йорк Таймс". Тя също така изчерпа в голяма степен запасите от боеприпаси на САЩ, което породи съмнения сред някои китайски анализатори относно способността на американците да защитят Тайван, близък партньор на Вашингтон. Последните коментари на Тръмп говорят, че войната изглежда е далеч от приключване. Периодичните сблъсъци в региона през изминалата седмица подчертаха крехк

Източник: Deutsche Welle    
САЩ и Иран Военен конфликт Доналд Тръмп Мирни преговори Ядрена програма Персийски залив Санкции срещу Иран Дипломатическа безизходица Китайски съюзник Енергийна криза
