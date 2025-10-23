Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег

Свят

23 октомври 2025, 10:18
А дминистрацията на Доналд Тръмп е премахнала ключово ограничение върху използването на западни далекобойни ракети от Украйна. Вашингтон фактически е дал на Киев зелена светлина да засили ударите си в Русия, потвърдиха американски служители, цитирани от „Уолстрийт Джърнъл“.

(Във видеото: САЩ обмислят да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук”)

Главният щаб на Украйна съобщи, че наскоро е използвал британска крилата ракета Storm Shadow, за да удари руски завод в Брянск, който произвежда експлозиви и ракетно гориво, описвайки удара като „успешен“ и способствал за проникване през руските противовъздушни системи. Тихата промяна в политиката позволява на Украйна да нанася удари по руски обекти с западни ракети, използващи американски данни за насочване.

Решението следва прехвърлянето на правомощията за одобрение на удари от министъра на отбраната Пийт Хегсет към началника на Европейското командване на САЩ, генерал Алексус Гринкевич, който също така е и най-високопоставеният командир на НАТО.

Сега американските служители очакват Украйна да провежда повече операции отвъд границата, използвайки Storm Shadow, които могат да достигнат цели на повече от 180 мили разстояние.

„Това е война, която никога не би се случила, ако президент беше Доналд Тръмп, нещо, което самият Путин призна, а президентът Тръмп се опитва да я прекрати“, заяви служител на Белия дом. Въпреки че тази стъпка не променя драматично ситуацията на бойното поле, тя възстановява гъвкавостта, която Киев загуби, когато миналата година Пентагонът наложи система за преглед на удари върху руска територия. Това ограничение фактически спря атаките с всякакви западни ракети, свързани с американски системи за насочване.

Според „Уолстрийт Джърнъл“, Украйна продължава да нанася удари дълбоко в Русия с домашно произведени дронове и ракети, насочвайки се към рафинерии и енергийни центрове, жизненоважни за военната машина на Кремъл.

„Украйна е изключително способна сама да нанася удари дълбоко в Русия по легитимни военни цели“, каза говорителят на НАТО полковник Мартин О’Донъл. „Тя не се нуждае от нашето разрешение“.

Тръмп е изразявал интерес да проведе втора среща с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят края на войната, въпреки че тази седмица отхвърли идеята като „загуба на време“.

Украйна поиска от САЩ разрешение за удари по-дълбоко в Русия

Решението за премахване на ограничението върху Storm Shadow е взето преди скорошната среща на президента Володимир Зеленски с Тръмп в Белия дом.

Зеленски, според съобщения, е поискал одобрение за използването на ракети Tomahawk, но Тръмп е отказал, което е ограничило влиянието на Запада върху Москва. Украйна все още разполага с малък запас от американски ракети ATACMS, но Вашингтон не е заявил дали ще достави още или ще позволи тяхното повторно използване срещу Русия.

По-рано, в съвместно изявление, европейски лидери и Зеленски обещаха да „усилят натиска върху руската икономика и отбранителната индустрия“, докато Путин „не е готов да сключи мир“.

