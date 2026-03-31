САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

М инистърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че е посетил Централното командване в Близкия изток през уикенда и се е срещнал с войски, въпреки че отказа да сподели до кои бази е пътувал. Хегсет каза, че по време на посещението му две ирански ракети са били успешно свалени. Той добави, че е разговарял с членове на ВВС и ВМС на САЩ, някои от които „току-що са се завърнали от небето над Иран“.

„Попитах всеки от тези млади американеци от какво има нужда? И никой не каза по-добро оборудване, никой не каза по-комфортни условия на живот, никой не каза: „Изпратете ме у дома“. Е, разбира се, в крайна сметка ние искаме всички тези неща. Те също. Но това, което тези американци ми казаха – млади и стари, офицери и подофицери, мъже и жени, чернокожи и бели – беше: „Нека завършим мисията. Дайте ни още повече бомби, по-големи бомби, повече цели. Нека завършим това,“ каза Хегсет на брифинг в Пентагона.

Той подчерта, че трите изтребителя на САЩ, ударени по погрешка от противовъздушната отбрана на Кувейт, в началото на войната с Иран, вече са поправени и през изминалите дни са атакували ирански обекти.

Според Хегсет САЩ печелят войната, като прилагат все по-голяма сила, докато силите на Иран отслабват и през изминалото денонощие е имало най-малко изстреляни ирански ракети от началото на конфликта.

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“ и новите управляващи трябва да бъдат по-разумни от предишните.

„Президентът Тръмп ще сключи сделка. Той е готов и условията на сделката са известни. Но ако Иран не е готов да се съобрази с тези условия, американските военни ще продължат с още по-голяма интензивност“, подчерта Хегсет.

Той заяви, че отварянето на Ормузкия проток е международен, а не проблем на САЩ и държавите, които са засегнати трябва да го решат.