САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

31 март 2026, 15:15
САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели
Източник: EPA/БГНЕС

М инистърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че е посетил Централното командване в Близкия изток през уикенда и се е срещнал с войски, въпреки че отказа да сподели до кои бази е пътувал. Хегсет каза, че по време на посещението му две ирански ракети са били успешно свалени. Той добави, че е разговарял с членове на ВВС и ВМС на САЩ, някои от които „току-що са се завърнали от небето над Иран“.

„Попитах всеки от тези млади американеци от какво има нужда? И никой не каза по-добро оборудване, никой не каза по-комфортни условия на живот, никой не каза: „Изпратете ме у дома“. Е, разбира се, в крайна сметка ние искаме всички тези неща. Те също. Но това, което тези американци ми казаха – млади и стари, офицери и подофицери, мъже и жени, чернокожи и бели – беше: „Нека завършим мисията. Дайте ни още повече бомби, по-големи бомби, повече цели. Нека завършим това,“ каза Хегсет на брифинг в Пентагона.

„Ти каза: „Хайде да го направим“ – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

Той подчерта, че трите изтребителя на САЩ, ударени по погрешка от противовъздушната отбрана на Кувейт, в началото на войната с Иран, вече са поправени и през изминалите дни са атакували ирански обекти.

Според Хегсет САЩ печелят войната, като прилагат все по-голяма сила, докато силите на Иран отслабват и през изминалото денонощие е имало най-малко изстреляни ирански ракети от началото на конфликта.

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“ и новите управляващи трябва да бъдат по-разумни от предишните.

Шефът на Пентагона разкри военните цели на САЩ в Иран

„Президентът Тръмп ще сключи сделка. Той е готов и условията на сделката са известни. Но ако Иран не е готов да се съобрази с тези условия, американските военни ще продължат с още по-голяма интензивност“, подчерта Хегсет.

Той заяви, че отварянето на Ормузкия проток е международен, а не проблем на САЩ и държавите, които са засегнати трябва да го решат.

Пит Хегсет Иран САЩ
"Къде се забърза, Боби?" - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Намерете си собствен петрол": Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Кога котките навлизат в пубертета 

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Последни новини

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 2 минути

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12 часа работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12 часа работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 15 минути

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 1 час

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Любопитно Преди 1 час

Оригинална част от стълбището на Айфеловата кула от 1889 г. отива на търг в Париж на 21 май. Секцията от ковано желязо с височина 2,60 метра е част от историческото вито стълбище, а очакваната цена за ценния фрагмент надхвърля 50 000 евро

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Свят Преди 1 час

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 1 час

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Авария остави без топла вода част от центъра на София

Авария остави без топла вода част от центъра на София

България Преди 2 часа

Тръмп публикува видеоклип на мощна експлозия в Иран

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Използвани ли са "bunker-buster" бомби?

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Любопитно Преди 2 часа

Изтегли Radio ON за iOS, Android, Apple CarPlay и Android Auto

Джей Ди Ванс

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

Любопитно Преди 2 часа

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява вицепрезидентът на САЩ

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Свят Преди 2 часа

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Най-малко шестима души са пострадали при иранска ракетна атака в района на Тел Авив, трима са загинали при въздушен удар в иранския град Занджан

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

България Преди 2 часа

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

6 звезди, които бяха част от страховити секти

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Любопитно Преди 3 часа

От Бетани Джой Ленц до Хоакин Финикс, научете повече за преживяванията на тези звезди, живеещи в култове - и как са се измъкнали

