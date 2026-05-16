Любопитно

Роботът Робърт превзе „Витошка” с танца на „Бангаранга”

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

16 май 2026, 22:24
П одкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” идва от всички посоки – дори и от света на технологиите. AI роботът Робърт се превърна в истинска атракция в центъра на София, след като танцува в ритъма на българската песен „Бангаранга” на столичния булевард „Витоша”, съобщава NOVA.

Любопитната сцена бързо привлече вниманието на минувачите, които спираха, снимаха и аплодираха робота, разкършил „метални“ движения под звуците на парчето, с което DARA ще представи България на финала на конкурса.

Днес DARA излиза под номер 12 на финала на големия музикален конкурс. Важно е да се има предвид, че зрителите в България не могат да гласуват за българския изпълнител, но всички наши  сънародници в чужбина могат да дадат своя вот за DARA според номерата, обявени за страната, в която се намират, или чрез официалната онлайн платформа на конкурса.

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

На финала в събота DARA излиза на сцената под №12 с хита си „Bangaranga“. Поради лицензионни изисквания БНТ ще излъчва шоуто само у нас, но българите в чужбина могат да гледат онлайн в YouTube и да подкрепят страната ни чрез SMS или сайта на конкурса

