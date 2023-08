Официално унищожени: САЩ премахнаха химическите си оръжия

Н якога САЩ можеха да претендират, че разполагат с кутията на Пандора - 30 000 тона втечнена смърт, обезобразяване и агония, съхранявани в експлозивни метални кутии в складове по целия свят.

Днес тази цифра официално е занулена. През юли 2023 г. една последна ракета M55, съдържаща нервнопаралитичния агент зарин, била пробита, източена и изгорена, с което се бележи официален край на използването на химически оръжия от човечеството.

„Това е първият път, когато международен орган е проверил унищожаването на цяла категория декларирани оръжия за масово унищожение – засилвайки ангажимента на Съединените щати за създаване на свят без химически оръжия“, каза в съобщение за медиите заместник-министърът на отбраната по придобиването и поддръжката Уилям А. Лапланте.

Изминали са повече от тридесет години, откакто американският президент Джордж Буш и съветският президент Михаил Горбачов двустранно се споразумели да прекратят производството на всички химически оръжия и да унищожат съответните им запаси.

За съжаление е изминал почти век от създаването на Женевския протокол - договор, забраняващ използването на химически и биологични оръжия по време на конфликт.

Ужасите на Първата световна война разкриват нехуманността на използването на агенти, които засилват страданието на врага.

Хлорният газ бил сред първите, които били използвани мащабно, причинявайки дразнение в очите и гърлото на всеки, който се е озовал незащитен в неговата бледозелена мъгла.

Иприт пък предизвиква появата на мехури навсякъде, където попадне върху кожата. Фосгенът бавно унищожава белите дробове, което води до агонизираща смърт до няколко дни след контакт с веществото.

Въпреки че нямали желание да ги използват, САЩ, както и други световни сили, продължили да инвестират в разработването и производството на все по-отровни химически оръжия.

През 50-те години на миналия век били произведени нервнопаралитични агенти като VX и зарин, които били включени в системи за разпръскване на експлозиви. Смъртоносни и в най-малки концентрации, съединенията блокират критични нервни пътища, причинявайки мускулна парализа, която води до задушаване.

Въпреки че САЩ твърдят, че никога не са използвали агенти, обхванати от Конвенцията за химическите оръжия, в умишлен акт за причиняване на човешка вреда, опцията това да се случи оставала валидна през десетилетията, в случай, че те самите някога бъдат нападнати.

Практическите аспекти на унищожаването на застаряващите запаси от химически оръжия са почти толкова предизвикателни, колкото и политиката на преговори за международна конвенция.

Предназначени да експлодират и да опустошават тъканите ни, малцина намерили за разумно да ги натоварят на лодки, да ги изпратят в морето, след което да „изрежат дупки и да ги потопят“.

Дори и процесът на унищожаване да приключи, почистването на съоръженията ще продължи с години.

„Това включва обезвреждане на вторични отпадъци, обеззаразяване и извеждане от експлоатация на съоръжения и оборудване, разпореждане с имущество, разрушаване на някои съоръжения и приключване на договори и екологични разрешителни“, каза изпълнителният директор на Програмата за алтернативи на сглобени химически оръжия, Майкъл С. Абай, към Министерството на отбраната на САЩ.

„По време на на този процес безопасността на хората, които работят по него, на обществеността и околната среда ще останат основен приоритет на програмата.“

