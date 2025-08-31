Свят

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

31 август 2025, 22:50
Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия
Източник: Getty images/ iStock

О бщо 48 души са арестувани в рамките на текуща акция на полицията на гръцкия остров Крит срещу групировка, занимавала се с наркотрафик, изнудване, трафик на оръжия и други престъпления, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи – един от военноморските и един от военновъздушните сили.

Според информация на полицията акцията е започнала рано в неделя в Ханя и Ретимно, като в нейния ход са били иззети количества канабис, кокаин, пистолети, автомати и няколко превозни средства.

Според сведения на "Катимерини" разследването по случая е започнато след по-ранен инцидент, при който взривно устройство е било насочено към полицейски служител.

Източник: Магдалена Димитрова/БТА    
Полицейска акция Крит Арести Наркотрафик Трафик на оръжия Изнудване Престъпна група Полицейски служител Военнослужещи
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 1 ден
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 1 ден
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 1 ден

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
